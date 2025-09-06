Finale Emilia, l’ex assessore Fabrizio Mengoli ha partecipato alla traversata dello stretto del Bosforo a nuoto
FINALE EMILIA - C’è anche il finalese Fabrizio Mengoli, classe 1963, manager di Caffè Molinari ed ex assessore alla Sport del Comune di Finale Emilia, tra i circa 3000 partecipanti alla Bosphorus cross-continental swimming race, la traversata dello stretto del Bosforo a nuoto: la gara in acque libere probabilmente più iconica al mondo, sui 6,5 chilometri che separano la costa asiatica da quella europea.
"Le problematiche maggiori nell’affrontare la gara – spiega Mengoli, che ha concluso al 759° posto, 43° nella categoria 60-64, in 1 ora 26 minuti e 15 secondi – sono quelle di riuscire a gestire la corrente ed essere in grado di orientarsi in acqua. La mancanza di riferimenti in acqua rappresenta una grande difficoltà, occorre averne fissati in precedenza alcuni intorno al campo di gara per poter mantenere una rotta sicura. Tutti dicono che questa traversata va fatta due volte: una per capire e la seconda per fare il tempo. Adesso ci penso, magari tra un paio d'anni vado a festeggiare il 65° compleanno…”.
