Fiumi modenesi, “Patto per il Nord Modena”: “Stato e Regione si sveglino, vanno messi in sicurezza”

Nota stampa di "Patto per il Nord Modena" in merito alla situazione dei fiumi in Emilia-Romagna:

"Non è accettabile - interviene Massimiliano Ferrari - che, anno dopo anno, si continui a parlare di prevenzione senza mai intervenire davvero. Lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, che hanno in mano le competenze e le risorse, stanno lasciando scoperto un intero territorio, esponendo cittadini, famiglie e imprese a pericoli gravissimi".

"Noi di Patto per il Nord Modena diciamo basta, - interviene Ghelfi Riad -. Non si può continuare a inseguire le emergenze quando l’acqua è già uscita dagli argini. Serve un piano immediato di pulizia e messa in sicurezza dei fiumi, oggi, non domani. Ogni giorno perso è un rischio in più che ricade sulle spalle della nostra comunità. In più, ribadiamo con forza che se i fondi restassero sul territorio, come proponiamo da sempre, i fiumi sarebbero gestiti e curati dai Comuni in collaborazione con la Provincia. In questo modo ci sarebbe una responsabilità diretta e concreta, perché chi vive nei territori conosce meglio di chiunque altro le criticità reali dei fiumi che li attraversano. Non può essere Bologna o Roma a decidere da lontano: serve una gestione vicina alla gente, per garantire davvero sicurezza e prevenzione. Difendere i modenesi significa fare manutenzione, non scaricare responsabilità e far finta che il problema non esista".