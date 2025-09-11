Giuseppe Vandelli eletto coordinatore provinciale della Lega Giovani Modena

Lo scorso martedì 9 settembre si è tenuto il congresso della Lega Giovani Modena, alla presenza del coordinatore regionale del movimento Tommaso Vergiati. Il Congresso ha nominato come nuovo coordinatore provinciale dei giovani Giuseppe Vandelli, già consigliere a Sassuolo e in Provincia, che succede a Matteo Bergamini, in carica dal 2021.

Giuseppe Vandelli, neo-coordinatore provinciale della Lega Giovani Modena, ha dichiarato: “Sono parte del movimento da alcuni anni, per cui non posso certo considerarmi un ‘leghista della prima ora’, ma nel corso di questi anni di militanza, che si è poi trasformata nell’impegno politico-amministrativo, credo di aver imparato molto e di aver maturato la coscienza e le capacità necessarie per questo passaggio di consegne. Voglio ringraziare tutti i ragazzi del gruppo, ed in modo particolare Matteo, per il servizio reso negli scorsi anni – anche e soprattutto in fasi non particolarmente floride per il nostro partito (e di conseguenza per il movimento) a livello nazionale – ma anche per avermi accolto lui per primo in questa comunità. Un ringraziamento va anche a Tommaso Vergiati per aver indicato il mio nome come prossimo coordinatore della giovanile a livello provinciale: una grande attestazione di stima nei miei confronti, che non intendo deludere. La Lega Giovani c’è e vuole essere una realtà viva. Siamo un gruppo di persone che condividono la stessa passione per la politica, le stesse idee e lo stesso spirito identitario che da sempre caratterizza il nostro movimento. Credo fortemente che esista una grossa fetta di miei coetanei stanca delle derive di oggi: del politicamente corretto, delle imposizioni culturali, dell’ipocrisia di una società ideologicamente inclusiva che dimentica le proprie radici e i propri valori. Noi vogliamo essere la loro voce, il loro riferimento. Vogliamo essere gli alfieri di questa battaglia politica e culturale, e dare casa a tutti quei giovani che oggi non si sentono rappresentati. E lo faremo a modo nostro, nel nostro stile: quello del buongoverno di chi già amministra sul territorio e di chi in tante realtà si spende con coraggio e dedizione per migliorare concretamente la vita delle persone. Ma anche quello dell’entusiasmo, della freschezza e dello sguardo critico sul mondo e sulle ipocrisie del presente, a cui non intendiamo piegarci".