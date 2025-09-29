Goldoni Keestrack, i sindacati: “Trattativa in fase avanzata per cambio di proprietà”

COMUNICATO STAMPA DI FIOM CGIL

E’ avvenuto stamattina l’incontro tra Fiom Cgil, Rsu e la proprietà di Goldoni Keestrack, insieme al consulente aziendale, sul futuro assetto dell’azienda carpigiana.

“La novità dell’incontro odierno – spiegano Leopoldo Puca e Manuele Pelatti della Fiom Cgil di Carpi – è l’avanzato stato di trattativa, non più per l’acquisizione di quote societarie della Goldoni Keestrack, ma per l’acquisizione totale da parte di una nuova proprietà turca (al momento non esplicitabile per questioni di riservatezza). Quindi non più l’ingresso di un partner aziendale, ma un vero e proprio passaggio di proprietà a tutti gli effetti”.

Nei prossimi giorni, Fiom Cgil e Rsu saranno convocati da (quella che ad oggi è ancora una potenziale) nuova proprietà per l’illustrazione del piano industriale.

“Ad oggi – proseguono Puca e Pelatti - non abbiamo elementi per giudicare il potenziale cambio di proprietà. Certo è che, quando sarà formalizzato, chiederemo di continuare ad investire e produrre a Carpi, di puntare sul rilancio del brand Goldoni e ovviamente di garantire la salvaguardia occupazionale”.

l'azienda

Goldoni Keestrack è il risultato dell'acquisizione della storica azienda italiana Goldoni da parte del gruppo belga Keestrack nel marzo 2021. L'azienda, con sede a Carpi (MO) e focalizzata sulla produzione di trattori specializzati e motocoltivatori, rappresenta la fusione tra la tradizione italiana di Goldoni e la spinta all'innovazione del gruppo Keestrack, con un focus su prodotti di alta qualità e un servizio clienti migliorato.

Storia dell'azienda

Goldoni: Fondata nel 1926 a Migliarina di Carpi, è stata per decenni un punto di riferimento nella produzione di trattori e motocoltivatori specializzati, simbolo del Made in Italy.

Keestrack: Un'azienda belga a conduzione familiare, specializzata in macchine per il movimento terra e l'aggregazione.

Acquisizione (2021): Keestrack acquisisce Goldoni, salvandola da un periodo di incertezza e integrando la sua produzione di macchine agricole.

Cosa produce Goldoni Keestrack