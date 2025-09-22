Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti

Una giornata dedicata alla disconnessione digitale e alla socialità: l’invito è a spegnere i telefoni e a riscoprire il piacere di stare insieme, all’aperto o nei luoghi pubblici delle città. È questo lo spirito della prima “domenica detox” in Emilia-Romagna, in programma il 12 ottobre, appuntamento che si ripeterà ogni mese fino a maggio 2026.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessora al Welfare, Scuola, Politiche per l’infanzia e Terzo settore Isabella Conti, che ha illustrato in conferenza stampa le linee guida del progetto, dopo la discussione in Commissione assembleare.

Origini e obiettivi

Le “domeniche detox” nascono dal confronto con famiglie ed esperti in occasione degli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, organizzati dalla Regione a maggio. Si tratta di giornate pensate per invitare bambini, adolescenti e genitori a trascorrere tempo di qualità in spazi comuni come musei, biblioteche, parchi e centri cittadini. Sono previsti laboratori, attività ludiche, incontri e momenti di socializzazione, tutti con un obiettivo comune: mettere da parte smartphone e dispositivi digitali per favorire relazioni dirette, creatività e rispetto per l’ambiente.

Un pacchetto di investimenti per i giovani

L’iniziativa rientra in un programma regionale del valore complessivo di 8 milioni e 350mila euro. Tra le misure principali:

2,3 milioni di euro destinati al contrasto della povertà educativa, relazionale e del ritiro sociale;

800mila euro , con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, per sostenere progetti educativi, culturali, sportivi e ambientali promossi dal Terzo settore e da enti senza fini di lucro;

700mila euro dedicati a percorsi di educazione digitale rivolti a studenti, famiglie e docenti;

un avviso pubblico da 2,5 milioni per la creazione di una rete coordinata di sportelli di orientamento scolastico e formativo per ragazzi tra gli 11 e i 19 anni;

2 milioni di euro per sperimentare il modello delle scuole aperte nelle secondarie di primo grado, con attività extracurricolari di tipo educativo, sportivo e culturale.

Le parole dell’assessora

“Rafforzare i legami educativi e sociali, ampliare l’offerta scolastica oltre l’orario tradizionale, incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani e promuovere il benessere psicologico – ha sottolineato Conti –. Vogliamo che il digitale diventi uno strumento di inclusione e consapevolezza, non un ostacolo. Con queste azioni la Regione Emilia-Romagna riafferma il proprio impegno concreto a favore di ragazzi e ragazze, investendo risorse e progettando interventi di portata senza precedenti”.

L’assessora ha infine evidenziato come l’obiettivo sia costruire una politica regionale strutturale per l’adolescenza e la preadolescenza, capace di integrare prevenzione, sostegno, partecipazione e ascolto, coinvolgendo scuole, famiglie, Terzo settore e comunità locali.