Il cane Pit trova la droga, poi diventa protagonista di una lezione di educazione civica

Giovedì 16 settembre la Polizia Locale di Modena ha effettuato un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga. L’intervento si è svolto nell’area verde compresa tra viale Italia e via Sanarelli, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti. Durante i controlli, grazie al supporto dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di hashish, nascosti tra la vegetazione, per un peso complessivo di 675 grammi.

Determinante è stato l’intervento del cane Pit, addestrato specificamente per individuare sostanze stupefacenti. L’attività rientra nei controlli periodici organizzati dalla Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza nelle zone frequentate da famiglie, studenti e sportivi, spesso proprio su richiesta dei cittadini.

Il giorno successivo, gli agenti sono tornati sul posto con l’unità cinofila per un’ulteriore verifica. Durante il sopralluogo era presente una classe di scuola secondaria impegnata in educazione fisica e l’insegnante, che in passato aveva ricoperto un ruolo amministrativo, ha invitato i poliziotti a illustrare agli studenti il loro lavoro e a presentare il cane Pit.

Ne è scaturito un momento formativo all’aperto: i ragazzi hanno assistito a una dimostrazione pratica, hanno appreso l’importanza del ruolo della Polizia Locale nel presidio del territorio e hanno visto da vicino come avviene la lotta allo spaccio. L’esperienza, molto apprezzata dagli alunni, ha trasformato un intervento operativo in un’occasione di educazione civica e di dialogo con la comunità, confermando la volontà della Polizia Locale di coniugare sicurezza e vicinanza ai cittadini.