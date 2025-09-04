In cammino lungo la via Romea Imperiale: sabato 6 settembre prima tappa Concordia-Rovereto

CONCORDIA, NOVI DI MODENA - Camminare è un atto semplice e potente. È un modo per riscoprire sé stessi, conoscere nuove persone e attraversare territori con occhi diversi.

La via Romea Germanica Imperiale, da Trento a Roma, oltre 1.200 Km attraversando 7 regioni e 104 comuni, fra cui Concordia sulla Secchia: 8 tappe tra settembre e ottobre alla portata di tutti, che uniscono bellezza, storia e lentezza, con visite a musei, chiese, parchi, monumenti storici e tanto altro

Si comincia sabato 6 settembre, con la prima tappa Concordia-Rovereto: : 12 Km attraverso le meraviglie del territorio, per un totale di 6 ore di cammino.

- Ritrovo alle ore 8 presso il Teatro del Popolo e visita - Arrivo e ristoro in Piazza della Repubblica - Visita Oasi e cave di Budrighello a San Possidonio - Visita alla mostra sull'artista Augusto Cesare Ferrari in località Pioppa - Arrivo a Rovereto e visite all'acetaia e alla chiesa - Pranzo del pellegrino a cura della Parrocchia (gradito donativo) Possibilità di pernottamento presso la polisportiva da richiedere al momento dell’iscrizione.

