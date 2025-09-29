Incidente mortale sulla A1: furgone contro pullman turistico, non ce la fa un 40enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 10, sull’autostrada A1 in direzione Milano, al chilometro 137,5, nei pressi del casello di Reggio Emilia e del ponte di Calatrava.

A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni, residente a Bazzano di Valsamoggia (Bologna), alla guida di un furgone che si è scontrato violentemente contro un pullman con a bordo circa trenta turisti francesi.

I soccorsi e la situazione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi di emergenza, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Modena Nord – affiancata da una pattuglia di Reggio Emilia – e il personale di Autostrade per l’Italia. La carreggiata è rimasta bloccata a lungo, con code che hanno raggiunto i dieci chilometri.

I feriti

Due passeggeri del pullman hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non destano preoccupazioni. Coinvolta anche un’autovettura, ma gli occupanti sono usciti illesi dall’impatto.