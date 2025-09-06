Libri scolastici, Patto per il Nord: “Un salasso per le famiglie tra speculazione e centralismo statale”

MODENA - Pubblichiamo la nota di Patto per il Nord di Modena sul costo dei libri scolastici.

Il nuovo anno scolastico si conferma un salasso per le famiglie italiane, con una spesa media che supera i 580 euro per le scuole medie e arriva a 1.250 euro per le superiori.

Un costo che, sull'intero ciclo di studi obbligatori, supera i 2.500 euro per studente, solo per i testi. Di fronte a queste cifre, sorge spontanea una domanda: perché lo Stato centrale, invece di favorire le famiglie producendo direttamente i testi necessari, permette il perpetuarsi di un mercato che appare speculativo? L'analisi dell'Antitrust è impietosa: il mercato è dominato da quattro grandi gruppi editoriali che detengono quasi l'80% delle adozioni.

Il meccanismo è aggravato dal fenomeno delle "nuove edizioni", che rappresentano il 10% dei testi ogni anno e spesso contengono solo aggiornamenti grafici, rendendo impossibile il riutilizzo e costringendo a nuovi acquisti. In un'era in cui il digitale è onnipresente, il libro elettronico resta una "promessa mancata", con i docenti che continuano a privilegiare il cartaceo, avallando di fatto questo sistema.

Questo scenario è l'emblema di un centralismo che favorisce le lobby a discapito dei cittadini.

La soluzione risiede in un cambio di paradigma: l'autogoverno del territorio. Immaginiamo se fossero le unità territoriali, come la Provincia di Modena , a gestire la produzione e distribuzione dei materiali didattici, sotto il diretto controllo della comunità. In un simile modello, la scuola diventerebbe un reale anello di congiunzione con la cultura locale, su coordinamento provinciale, e i servizi educativi non sarebbero fonte di profitto per privati, ma avrebbero il solo scopo di servire la collettività, garantendo un bilancio in pareggio.

Invece di subire un salasso annuale imposto da pochi grandi editori, le famiglie potrebbero beneficiare di testi realizzati localmente, a costi contenuti e realmente aggiornati, liberando risorse preziose e ponendo fine a una speculazione che lo Stato centrale sembra incapace, o non intenzionato, a fermare.

