M5S: “Il Gigetto e la mobilità del futuro: basta immobilismo, serve visione concreta e sostenibile”

Attraverso una nota stampa firmata Giovanni Silingardi, capogruppo M5S Modena, e Massimo Bonora, coordinatore provinciale M55, il Movimento 5 Stelle interviene sul tema mobilità pubblica:

"Il servizio ferroviario Modena–Sassuolo, il cosiddetto Gigetto, attraversa oggi un territorio densamente abitato e caratterizzato da una forte concentrazione di aziende e servizi. Una realtà che richiede quotidianamente una mobilità moderna, sicura e sostenibile. Negli ultimi anni, invece, questa infrastruttura è stata vittima di immobilismo e di scelte miopi: riduzione dei collegamenti, manutenzione tardiva e una visione ristretta che ha favorito il trasporto su gomma. Oggi, anche il Sindaco di Modena torna a parlare di “ammodernamento” della linea. Condividiamo e sosteniamo questa posizione, ribadendo con forza che per il MoVimento 5Stelle non bastano piccoli aggiustamenti: serve una visione di ampio respiro, una visione che rappresenti le necessità dei cittadini. La nostra proposta: la tramvia come asse portante della mobilità provinciale. La trasformazione del Gigetto in tramvia è la soluzione più concreta, sostenibile ed economicamente realizzabile. Una tramvia che non si limiti al collegamento Modena–Sassuolo, ma che si sviluppi come dorsale strategica per tutta la provincia: a nord: verso Nonantola, Ravarino, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese; a sud: verso Maranello, Vignola, Castelnuovo Rangone e altre aree oggi escluse da un trasporto pubblico adeguato.

Il Gigetto è una risorsa preziosa che va valorizzata, non lasciata in abbandono. Serve un progetto di futuro, non i soliti interventi parziali sull’esistente. La tramvia è lo strumento più adatto per costruire un sistema di trasporto rapido, sicuro e capillare. I fondi TPL (Trasporto Pubblico Locale) devono essere utilizzati per finanziare ampliamenti e nuovi collegamenti strategici. Il nostro impegno per una mobilità sostenibile è più ampio, la nostra visione è chiara: Il M5S Provinciale non vuole che si ripetano gli errori del passato. È il momento di dare a Modena e alla sua provincia un sistema di trasporto moderno, sicuro, puntuale, comodo e capillare, che permetta ai cittadini a lasciare più agevolmente l’auto in garage e restituisca al territorio il ruolo di laboratorio innovativo che merita. Non solo Modena–Sassuolo: nel progetto complessivo che vede una rete capillare al servizio dei cittadini abbiamo posto le basi per incrementare il reticolo di mobilità al servizio dei cittadini e delle imprese: siamo gli ideatori e promotori della ferrovia Cispadana Regionale, inserita nell’accordo elettorale regionale; abbiamo chiesto il raddoppio della Modena–Carpi, con la riapertura della stazione di Soliera, per offrire un servizio realmente alternativo all’auto; abbiamo sostenuto il prolungamento delle corse Bologna–Modena fino a Reggio Emilia AV Mediopadana, per collocare Modena in un sistema metropolitano regionale di livello superiore. Il Gigetto può diventare la spina dorsale di una nuova mobilità provinciale. Abbiamo il dovere di recuperare il tempo perduto e progettare insieme la mobilità del futuro".