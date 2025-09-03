Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
03 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Finale Emilia > Massa Finalese, nuovi luci a led nelle scuole e lavori alla primaria per eliminare le infiltrazioni

Massa Finalese, nuovi luci a led nelle scuole e lavori alla primaria per eliminare le infiltrazioni

|3 Settembre 2025 | In Primo Piano, | Finale Emilia

FINALE EMILIA - È iniziata oggi, mercoledì 3 settembre, la fase conclusiva dei lavori sulla copertura dell’edificio che ospita la scuola primaria “Dalla Chiesa” in via Mascagni a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia. L’intervento viene eseguito per eliminare definitivamente le infiltrazioni da acque meteoriche che da tempo immemorabile affliggono il plesso scolastico. Alla scuola dell’Infanzia "Don Milani" sono invece in corso da qualche settimana i lavori di rifacimento dei servizi igienici della sezione Arancio.

Inoltre, in tutti i plessi scolastici di Massa Finalese (nido e scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), è stato eseguito un intervento di relamping, con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti (come lampade a incandescenza, alogene o fluorescenti) con nuovi sistemi a LED.
“L’obiettivo – spiega il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli - è quello di garantire ai frequentatori delle scuole una illuminazione più efficiente, ottenendo anche una significativa riduzione dei consumi energetici. Per il momento l’operazione di relamping ha riguardato le scuole di Massa Finalese, ma è nostra intenzione replicarla nel anche nelle scuole comunali del capoluogo”.
Nelle immagini seguenti, i nuovi sistemi di illuminazione a Led:

 
LEGGI ANCHE:
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Il riconoscimento
Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Le amministrazioni da loro guidate sono state tra le prime ad aver accolto il progetto di Poste Italiane
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
"Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
Massa Finalese, nuovi luci a led nelle scuole e lavori alla primaria per eliminare le infiltrazioni
La novità
Massa Finalese, nuovi luci a led nelle scuole e lavori alla primaria per eliminare le infiltrazioni
Alla scuola dell’Infanzia "Don Milani" in corso da qualche settimana il rifacimento dei servizi igienici della sezione Arancio
Tangenziale Rabin chiusa per lavori, traffico e code sulla Nonantolana
Traffico e viabilità
Tangenziale Rabin chiusa per lavori, traffico e code sulla Nonantolana
I tempi di percorrenza per arrivare dalla tangenziale di Modena a Nonantola raggiungono anche i 60 minuti nelle ore di punta
Il Modena Cavezzo Futsal sarà il nuovo gestore del Palazzetto dello sport di Cavezzo
Sport
Il Modena Cavezzo Futsal sarà il nuovo gestore del Palazzetto dello sport di Cavezzo
"E' un traguardo storico che ci riempie di orgoglio e di responsabilità" commenta la società
Ausl, l'infermiera Arianna Parrella prima relatrice italiana in uno dei maggiori convegni europei
Salute
Ausl, l'infermiera Arianna Parrella prima relatrice italiana in uno dei maggiori convegni europei
La 30enne, che fa parte del team diretto dal dottor Mauro Manno, sarà protagonista all’Endo Club Nord che si terrà dal 6 all’8 novembre ad Amburgo
Utilizzo del Palazzetto dello sport di Ravarino, il Comune: "Richieste valutate in base all'ordine cronologico"
Il caso
Utilizzo del Palazzetto dello sport di Ravarino, il Comune: "Richieste valutate in base all'ordine cronologico"
L'Amministrazione risponde alle critiche e spiega che la squadra di calcio a 5 ha chiesto per prima la disponibilità per sei date nel mese di settembre
Modena capitale internazionale per un giorno della chirurgia robotica urologica
Salute
Modena capitale internazionale per un giorno della chirurgia robotica urologica
Domani, giovedì 4 settembre, si terrà l’evento "Minimal Invasive Urological Surgery and Training in 2025"
Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
Cronaca
Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
Nell'ambito di una serie di ispezioni condotte dai Carabinieri del NAS di Parma nei giorni scorsi
Musica, spettacoli e buona cucina: dal 6 al 9 settembre torna la Sagra di Vallalta
Vestiti, usciamo
Musica, spettacoli e buona cucina: dal 6 al 9 settembre torna la Sagra di Vallalta
Per tutta la durata della Sagra sarà attivo un luna park per i più piccoli e tutte le sere sarà in funzione lo stand gastronomico
A Sant'Agostino dal 3 al 15 settembre torna la Sagra del tartufo
Vestiti, usciamo
A Sant'Agostino dal 3 al 15 settembre torna la Sagra del tartufo
Sarà seguita in autunno dalla golosissima Sagra del Tuber Magnatum Pico nei weekend di novembre
Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice
L'osservazione
Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice
L'associazione Crescere Insieme osserva che in paese non ci sono luoghi adatti ai minori e cerca aiuti per poter sopperire a questa mancanza
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Parata della vittoria a Pechino, vie deserte e finestre chiuse: la città è blindata
Parata della vittoria a Pechino, vie deserte e finestre chiuse: la città è blindata
Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: "Ehhh già..."
Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: "Ehhh già..."
Ferrari, 'nuovo' look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e Leclerc
Ferrari, 'nuovo' look per il Gp di Monza: svelata la Rossa di Hamilton e Leclerc
Roma, dal centro alla periferia: tutte le strade che diventeranno a 30 chilometri orari
Roma, dal centro alla periferia: tutte le strade che diventeranno a 30 chilometri orari
Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco
Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco
Travolta e investita da un camion: morta sul colpo donna nel Verbano
Travolta e investita da un camion: morta sul colpo donna nel Verbano
Kim e la stretta di mano al presidente del Parlamento sudcoreano, il racconto
Kim e la stretta di mano al presidente del Parlamento sudcoreano, il racconto
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Polonia ai quarti: orario e dove vederla
Kim incontra Putin a Pechino, poi 'cancella' le tracce
Kim incontra Putin a Pechino, poi 'cancella' le tracce
Barilla, la storia dimenticata di Pasticcino il primo cuoco della Formula 1
Barilla, la storia dimenticata di Pasticcino il primo cuoco della Formula 1
US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale
US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale
Djokovic: "Sinner e Alcaraz? Tutti si aspettano questa finale, ma con Carlos me la gioco"
Djokovic: "Sinner e Alcaraz? Tutti si aspettano questa finale, ma con Carlos me la gioco"
Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte
Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte
Ascolti tv, De Martino batte Gerry nello scontro diretto ma 'La Ruota' supera 'Affari Tuoi'
Ascolti tv, De Martino batte Gerry nello scontro diretto ma 'La Ruota' supera 'Affari Tuoi'
Emma a sorpresa sul palco con Olly, ma dimentica il testo: il 'trucco' è virale
Emma a sorpresa sul palco con Olly, ma dimentica il testo: il 'trucco' è virale
Emilio Fede, addio all'ex direttore del Tg4: domani i funerali a Milano 2
Emilio Fede, addio all'ex direttore del Tg4: domani i funerali a Milano 2
Open AI down, cosa sta succedendo con il sistema di intelligenza artificiale
Open AI down, cosa sta succedendo con il sistema di intelligenza artificiale
Sanremo, riprende il confronto Rai-Comune sul Festival: il punto
Sanremo, riprende il confronto Rai-Comune sul Festival: il punto
Tartarini, coach di Musetti: "Derby con Sinner agli Us Open è storia". L'aneddoto sulla prima sfida
Tartarini, coach di Musetti: "Derby con Sinner agli Us Open è storia". L'aneddoto sulla prima sfida
Mostra Venezia, oggi riflettori puntati su terzo italiano in concorso e su Gaza
Mostra Venezia, oggi riflettori puntati su terzo italiano in concorso e su Gaza

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista
Scuola, 7 strategie per rientro sereno, i consigli della pedagogista

Sul Panaro on air

    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia
    • WatchRischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
    • WatchTreni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

    • ATTUALITÀ

    Oppo Reno 14 5G, la recensione
    Oppo Reno 14 5G, la recensione
    Fondirigenti, al via 5° edizione del premio di laurea 'Giuseppe Taliercio'
    Fondirigenti, al via 5° edizione del premio di laurea 'Giuseppe Taliercio'
    Progetto "Stele di Rosetta", per svelare i segreti della formazione stellare
    Progetto "Stele di Rosetta", per svelare i segreti della formazione stellare
    Sostenibilità, ad Engineering la medaglia platinum di Ecovadis
    Sostenibilità, ad Engineering la medaglia platinum di Ecovadis
    Beats lancia le cuffie Ruby Red in collaborazione con Jennie delle Blackpink
    Beats lancia le cuffie Ruby Red in collaborazione con Jennie delle Blackpink
    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
    realme: nuovi standard di durata per le batterie mobile
    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Organizzazione da Oscar, il podcast della professional organizer Sarah Benedetti
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Smart fa rinascere la 'fortwo', si chiamerà #2 e sarà solo elettrica
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Sics, decine di salvataggi al mare e nei laghi grazie ai cani bagnino
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Una rete nazionale per stimare i danni da eventi catastrofali, AGRI-CAT e CONAF insieme per rafforzare la resilienza del settore agricolo
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Cresce la truffa “Task Scam”, un pericolo per chi cerca lavoro online
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car
    Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi