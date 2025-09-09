Massa Finalese, “Tra grappoli e ricordi” il prossimo 21 settembre

FINALE EMILIA - Massa Finalese, debutta “Tra grappoli e ricordi”: una giornata di festa tra tradizione e comunità. Il Comitato Commercianti e Attività Produttive di Massa Finalese torna a farsi promotore di iniziative dedicate al territorio e alla comunità. Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata, il Parco Carrobbio sarà la cornice della prima edizione di “Tra grappoli e ricordi”, un evento che punta a valorizzare le tradizioni contadine e la socialità di un tempo, con un format del tutto nuovo.

Il programma prevede attività per tutte le età: dalla pigiatura dell’uva, seguita dalla preparazione dei tipici sughi d’uva, simbolo della vendemmia e delle radici agricole locali, ai giochi di una volta (realizzati con cura da abili volontari), dove sarà possibile sfidare adulti e bambini in giochi di abilità e mentali, per riscoprire il piacere dello stare insieme. Non mancheranno bancarelle, laboratori creativi e tante altre sorprese.

Durante la giornata sono inoltre previste, a partecipazione gratuita, sessioni di stretching, yoga, gioco danza ed esibizioni, pensate per coinvolgere grandi e piccoli in attività che uniscono benessere, movimento ed espressione artistica.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai sapori della tradizione: gnocchi fritti, frittelle di mele, popcorn, zucchero filato e un fornito angolo bar accompagneranno i visitatori, offrendo momenti di gusto e convivialità.

Il Comitato Commercianti e Attività Produttive sarà affiancato nell’organizzazione da GS Vespa Massa, Comitato Genitori Progetto Bambino e Ritmo Danza; l’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Finale Emilia, a testimonianza dell’importanza di fare rete tra realtà associative, culturali e istituzionali.

“Tra grappoli e ricordi” non sarà soltanto una festa, ma anche un modo per rafforzare i legami tra cittadini, associazioni e attività produttive del territorio, che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

Il Comitato invita quindi la popolazione a partecipare numerosa, per vivere insieme un’esperienza che unisce memoria e convivialità in una delle aree verdi più suggestive di Massa Finalese.