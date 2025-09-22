“Meglio veri che perfetti”, Enrico Galiano ospite a San Possidonio
A San Possidonio lo scrittore Enrico Galiano porterà il suo talk "Meglio veri che perfetti": un’occasione imperdibile per genitori, educatori, giovani e chiunque abbia a cuore il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
In un mondo che premia la perfezione, Galiano ci ricorda quanto sia importante essere autentici, incoraggiando i ragazzi a scoprire e valorizzare ciò che li rende davvero unici.
L'appuntamento è alle ore 18.30 di venerdì 17 ottobre, presso il Palazzurro . Via O. Focherini, 9, San Possidonio (MO)
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
L’evento è inserito nel programma degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza e ed è organizzato in collaborazione dal Comune di San Possidonio con il Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Al termine dell'incontro sarà possibile acquistare i suoi libri e partecipare al firmacopie.
