Mirandola, Bernaroli (Pd): “Ciclabili in dirittura d’arrivo, tra ritardi e progetti sbagliati”

MIRANDOLA - Nota stampa della consigliera comunale del Pd a Mirandola Laura Bernaroli:

"Nel novembre del 2024 in seduta di Consiglio comunale, insieme al consigliere Carlo Bassoli (Partito Democratico Mirandola), abbiamo presentato alla sindaca un’interrogazione con risposta scritta riguardo lo stato del “progetto di realizzazione piste ciclopedonali” di alcune frazioni tra cui San Martino Spino e Mortizzuolo. La risposta è stata tempestiva, come se i lavori dovessero iniziare da lì a poco per entrambe le frazioni. Riguardo la situazione di San Martino hanno specificato che i due tratti (civico 440-civico 443, civico 629- civico 649) sarebbero stati terminati in data fine febbraio 2025. In occasione del comitato frazionale di San Martino Spino del 5 marzo 2025, l’assessore Carafoli comunicò che c’erano stati problemi di rimpalli tra ditte appaltatrici ma promise che durante l’estate 2025 sarebbero iniziati. Ad oggi finalmente c’è l’inizio dei lavori per entrambi i tratti nel territorio sanmartinese.

Invece riguardo a Mortizzuolo, la realizzazione della pista ciclopedonale di via Imperiale è stata ultimata, dovendo però attuare una revisione in extremis sollecitata fortemente dai cittadini, a causa di un progetto sbagliato che ha causato al Comune una spesa ulteriore per sistemare l’erroneo progetto iniziale. Invece, sulla realizzazione della pista ciclopedonale di via G. Don Rettighieri, sempre a Mortizzuolo, è stata spostata dal lato ovest al lato est senza dare una vera e propria spiegazione ai cittadini presenti all’ultimo comitato frazionale, ma dicendo che è stata modificata per una maggior sicurezza stradale. Inoltre sono state avanzate le richieste di unire la pista ciclabile di Mortizzuolo a quella di Confine così da collegare finalmente la ciclabile del Sole alle Valli Mirandolesi con la possibilità di progettare un prolungamento di ciclabile da San Martino Spino verso e frazioni di Tre Gobbi e Gavello per rendere la situazione di viabilità più accessibile e sicura. Auspichiamo che i lavori iniziati riescano a terminare senza ulteriori intoppi burocratici, che i cittadini che si sono battuti per la causa riescano ad avere le modifiche richieste e che insieme riusciamo a dare alle nostre piccole frazioni condizioni di mobilità migliore e più sicura, anche con una previsione di progetti futuri".