Mirandola, torna in vita l’ex edicola liberty di piazza Mazzini

MIRANDOLA - A Mirandola torna in vita l'edicola liberty di piazza Mazzini. A renderlo noto è il consigliere comunale Giorgio Siena, tramite un post pubblicato su Facebook:

"Un noto imprenditore di Mirandola (non mi compete di rivelarne il nome) ha deciso di riportare in vita l’ex edicola liberty di piazza Mazzini, per nuove funzioni. L’edicola, che gestivano le sorelle Marta e Mirella Tinchelli, era il riferimento dei socialisti di Mirandola, poiché la sede PSI era agli inizi della via del Lotto sopra il bar caffetteria e di fronte al negozio di elettrodomestici di Neri. La domenica era il giorno più importante dell’edicola, quando i tanti quotidiani abbondavano e sporgevano da ogni parte, abilmente sovrapposti e lasciando visibile solo la testata, salvo i maggiori quotidiani nazionali ai quali toccava un primo piano. La domenica chi si interessava o faceva politica non mancava di acquistare il quotidiano di partito, una specie di liturgia nell’Italia democratica degli anni ’70, tutti ben rappresentati Unità, Avanti! La Discussione, Manifesto, Lotta continua, Secolo d’Italia, l’Opinione ..

“Vulal ench la lotta continua!” diceva la signora Marta, in modo un po’ beffardo impilando quasi a memoria i giornali, quando l’amico Sauro acquistava pacchi di quotidiani, come fossero a peso, perché era doveroso leggere degli avversari politici, almeno la domenica. Era il punto d’incontro prima della riunione e il luogo delle interminabili chiacchiere e dei saluti sempre in ritardo rispetto al pranzo domenicale, ma non c’era lo smartphone per richiami e ammonimenti! Nel mondo di internet e della intelligenza artificiale la carta stampata va verso l’estinzione almeno parziale; difficile non pensare con nostalgia alle battaglie politiche spesso imprigionate dentro alle ideologie ma in relazioni costruite sull’educazione, sul rispetto e sulla passione autentica. Un bella notizia davvero, un’edicola la cui storia parte da Modena, ma a Mirandola rimane in una veste nuova e con una nuova funzione di cui presto si saprà. Non basta certo a ripagarci del fatto che abbiamo colpevolmente consegnato Aimag al controllo politico tra Modena e Bologna, ma bello che rinasca un piccolo simbolo vincente! Complimenti e tanta fortuna!"