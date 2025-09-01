Modena, batteria di una bici elettrica esplode in centro: ferito anziano che si trovava in sella

MODENA - Intorno alle ore 11.30 di oggi, lunedì 1° settembre, la batteria di una bici elettrica, in sella alla quale si trovava un anziano, è esplosa in centro storico a Modena, per la precisione in via Canalino. L'uomo è immediatamente sceso dal mezzo, e il gestore di un bar che si trovava nelle vicinanze è intervenuto per spegnere le fiamme che si erano generate attraverso l'utilizzo di un estintore, prima che queste potessero propagarsi mettendo in pericolo l'anziano.

Sul posto sono interventi, poi, anche la Polizia Locale, un'ambulanza e i Vigili del Fuoco, che hanno definitivamente spento le fiamme che si sviluppavano dalla batteria che continuava a bruciare. L'anziano, comprensibilmente in stato di shock per quanto avvenuto, non avrebbe riportato gravi ustioni. Adesso si tenterà di far luce su quanto accaduto.

