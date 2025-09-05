Modena, fermato con la droga, tenta di fuggire
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella giornata del 2 settembre scorso, intorno alle ore 16, la Squadra Volante, nel corso di un’attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, procedeva ad un controllo di
un’autovettura in transito in viale Ciro Menotti, con a bordo due uomini.
I due uomini, alla vista della Polizia, parcheggiavano rapidamente e si davano alla fuga.
Gli agenti fermavano ed indentificavano il 34enne rinvenendo, all’interno del veicolo, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, come accertato da successiva prova narcotest, suddivisa in dosi pronte per la cessazione, per un peso complessivo di 148,33 grammi.
Nella giornata di venerdì 5 settembre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come richiesto da questa Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura
cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.
Si rammenta che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.
