Modena, il sindaco Mezzetti accoglie in Municipio Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco
MODENA -Il sindaco Massimo Mezzetti ha accolto ieri, giovedì 11 settembre, in Comune, la direttrice generale Unesco Audrey Azoulay, per la prima volta a Modena, dove oggi (12 settembre) riceverà la laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza dall'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito dell'850° anniversario dell'Ateneo.
La direttrice è arrivata accompagnata dal Rettore Carlo Adolfo Porro e ha ricevuto dal sindaco due omaggi come segno di gratitudine della città di Modena, il cui complesso monumentale di Duomo, Torre Civica “Ghirlandina” e piazza Grande, è patrimonio mondiale Unesco dal 1997.
Ad Azoulay il sindaco ha donato una statua della Bonissima – uno dei simboli della città – e una bottiglietta di aceto balsamico dell'Acetaia Comunale.
A seguire il sindaco e la direttrice hanno preso parte a una visita al sito Unesco condotta dallo storico Matteo Al Kalak.
Di seguito, alcune foto dell'incontro:
