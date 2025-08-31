Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
31 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Modena, martedì 2 settembre la proiezione del cortometraggio “I miei anni diversi” sulla storia di Gregorio Ricci

Modena, martedì 2 settembre la proiezione del cortometraggio “I miei anni diversi” sulla storia di Gregorio Ricci

|1 Settembre 2025 | Modena, | Taglio medio

MODENA - Martedì 2 settembre alle 21, nell’ambito dell’estate modenese, in piazza Sant’Agostino viene proiettato il cortometraggio "I miei anni diversi", dedicato a Gregorio Ricci, un ragazzo che con la sua vitalità, la sua forza e il suo sorriso riesce a entrare nella vita di chiunque lo incontri.

La serata in piazza si apre con la proiezione del trailer sottotitolato in inglese e prosegue con gli interventi degli ospiti: il regista Francesco Zarzana, l’assessora alla Coesione Sociale del Comune di Modena Alessandra Camporota, l’ingegnere, scrittore e attore Guido Marangoni, la pedagogista e ricercatrice dell’Università di Teramo Patrizia Belloi e Gianni Ricci, il papà di Gregorio. A coordinare la serata è la giornalista Carla Mazzola.

Dopo la proiezione del cortometraggio, il pubblico ha l’occasione di prendere la parola: domande, riflessioni, emozioni condivise trovano spazio in un dialogo aperto, in pieno spirito di comunità. In caso di maltempo, la proiezione si tiene al Cinema Arena di viale Tassoni 8.

Il film nasce da un’idea del padre di Gregorio, Gianni Ricci, che ha scritto la sceneggiatura come un dono per il figlio, trasformando i ricordi, i gesti quotidiani e le tante voci di chi lo circonda in un racconto corale. L'idea è restituire con delicatezza e autenticità la vita di Gregorio, fatta di sfide ma anche di conquiste, di incontri che cambiano e arricchiscono. “La disabilità interroga tutti noi – ha spiegato il regista – e un’opera audiovisiva può fare la sua parte per l’inclusione. Gregorio è il simbolo di tanti altri Gregorio nel mondo”. Nel film trovano spazio non solo le immagini della quotidianità del protagonista, ma anche testimonianze: dalle parole delle musicoterapeute Eleonora Tassinari e Sara Rosaz, che sottolineano l’importanza della musica come linguaggio universale, fino all’arcivescovo di Modena e Nonantola, don Erio Castellucci, che invita a riflettere sul valore della diversità come dono. A conferire ulteriore intensità al cortometraggio sono le musiche originali di Diego Salvatori e la fotografia di Antonino Costa.

“Gregorio ci fa regali ogni giorno”, racconta il padre Gianni, “e così abbiamo pensato di fargliene uno raccogliendo le immagini e le voci dei suoi amici, dei fratelli, di tutti coloro che gli vogliono bene, in una sorta di album multimediale dei ricordi. È un regalo che lui apprezza molto, visto che lo guarda almeno tre volte al giorno”.

 

 

Leggi anche: Il prof Gianni Ricci nominato cavaliere da Mattarella per l&#8217;impegno sulla disabilità

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Modena, martedì 2 settembre la proiezione del cortometraggio “I miei anni diversi” sulla storia di Gregorio Ricci
L'iniziativa
Modena, martedì 2 settembre la proiezione del cortometraggio “I miei anni diversi” sulla storia di Gregorio Ricci
Appuntamento in piazza Sant’Agostino.
Lunedì 1 settembre ci sarà la preapertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno
L'appuntamento
Lunedì 1 settembre ci sarà la preapertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno
Per quanto riguarda gli orari, la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13:00, nelle sole giornate di giovedì e domenica,
Auser, Spi-Cgil e Cgil alla Festa provinciale dell'Unità di Modena con un incontro su Europa, sostenibilità e nuove tecnologie
usciamo
Auser, Spi-Cgil e Cgil alla Festa provinciale dell'Unità di Modena con un incontro su Europa, sostenibilità e nuove tecnologie
L’appuntamento è previsto mercoledì 3 settembre alle ore 17 presso lo spazio ‘Agorà Aude Pacchioni’.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mostra del Cinema, il ritorno di Kevin Spacey sul red carpet: "Amo Venezia"
Mostra del Cinema, il ritorno di Kevin Spacey sul red carpet: "Amo Venezia"
Afghanistan, terremoto di magnitudo 6
Afghanistan, terremoto di magnitudo 6
Inter-Udinese 1-2: colpo bianconero a San Siro con Davis e Atta, primo ko per Chivu. Lazio-Verona 4-0
Inter-Udinese 1-2: colpo bianconero a San Siro con Davis e Atta, primo ko per Chivu. Lazio-Verona 4-0
Francia, opposizione attacca Bayrou: "Ridicolo, miserabile, un naufragio"
Francia, opposizione attacca Bayrou: "Ridicolo, miserabile, un naufragio"
Inter-Udinese, c'è rigore per i bianconeri ma l'annuncio Var non si sente. Cos'è successo
Inter-Udinese, c'è rigore per i bianconeri ma l'annuncio Var non si sente. Cos'è successo
Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos'è successo
Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos'è successo
Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota
Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota
Alla Mostra di Venezia 'Il Mago del Cremlino', compendio di putinismo e costruzione del potere
Alla Mostra di Venezia 'Il Mago del Cremlino', compendio di putinismo e costruzione del potere
Alcaraz, magia agli US Open. Il colpo geniale contro Rinderknech
Alcaraz, magia agli US Open. Il colpo geniale contro Rinderknech
Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace
Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Juve, tifosi 'in rivolta' contro la seconda maglia sui social: "Sembriamo la Lazio"
Juve, tifosi 'in rivolta' contro la seconda maglia sui social: "Sembriamo la Lazio"
Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale"
Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale"
Roma, Mario Giordano: "Aggredita troupe 'Fuori dal Coro' al Quarticciolo"
Roma, Mario Giordano: "Aggredita troupe 'Fuori dal Coro' al Quarticciolo"
Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio
Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio
Calabria, Tridico: "Intimidazioni contro Di Cesare, sempre distante da ogni violenza"
Calabria, Tridico: "Intimidazioni contro Di Cesare, sempre distante da ogni violenza"
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa
Serie A, oggi Genoa-Juve - La partita in diretta
Serie A, oggi Genoa-Juve - La partita in diretta
Incidente sull'A3, due morti e due feriti gravi: sono tutti ragazzi
Incidente sull'A3, due morti e due feriti gravi: sono tutti ragazzi
Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così"
Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Lo psichiatra: "Tra voyeurismo ed esibizionismo, ecco cosa muove i nuovi siti sessisti"
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Salute
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Salute
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi