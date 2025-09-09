Modifica in Giunta a Finale Emilia: Gatto sarà assessore, esce Anna Baldini

FINALE EMILIA - Cambio in Giunta in vista a Finale Emilia: come riporta la "Gazzetta di Modena", infatti, dalla Giunta del sindaco Poletti uscirà Anna Baldini, assessora con deleghe, tra le altre, a Politiche giovanili, Sport e Pari opportunità e recentemente eletta anche segretaria del Pd di Finale Emilia e Massa Finalese. Al suo posto, entrerà in Giunta Fiorenzo Gatto, ex calciatore, dirigente e allenatore in diverse società della Bassa modenese e candidato consigliere comunale alle ultime elezioni, che assumerà la delega allo Sport.

