Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali

NONANTOLA - Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 settembre, ignoti sono entrati nella sede di Officine Musicali, a Nonantola, danneggiando la porta d'entrata e rubando oggetti e strumenti musicali per poi abbandonarne molti nel parco limitrofo e buttando una chitarra nel laghetto. A renderlo noto è il Comune di Nonantola tramite la propria pagina Facebook.

"Era il primo marzo appena trascorso quando abbiamo inaugurato la nuova sede, uno spazio completamente nuovo, bello, luminoso, adeguato alle esigenze della scuola di musica - si legge nel post del Comune - Insegnanti e studenti lo hanno frequentato alcuni mesi con soddisfazione e oggi lo troviamo violato e danneggiato. Una sola domanda, perché? Siamo indignati (tutti lo dovrebbero essere) da questi atti che si ripetono, che fanno perdere tempo e denaro che potrebbero essere spesi per migliorare invece che riparare. Non sappiamo a chi porta vantaggio, sicuramente sappiamo che a pagare è tutta la comunità".

