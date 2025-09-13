Nuova area sgambamento cani a Modena nei Giardini Ducali

Questa mattina, sabato 13 settembre, ai Giardini Ducali è stata aperta al pubblico la nuova area di sgambamento per cani, alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessora al Benessere animale Francesca Maletti, dei tecnici comunali e di numerosi cittadini.

Uno spazio attrezzato e funzionale

La zona, di circa 1.553 metri quadrati, si trova sul lato ovest del parco, in prossimità delle strutture utilizzate dall’Accademia Militare. La posizione è stata scelta anche perché baricentrica rispetto ai tre principali ingressi al parco (corso Cavour, corso Vittorio Emanuele III e viale Caduti in Guerra).

L’area è stata delimitata da una recinzione in ferro con rete plastificata verde, in armonia con il contesto paesaggistico. Sono stati previsti due accessi: un cancello pedonale vicino al bar-caffetteria e un ingresso carrabile, destinato ai mezzi di manutenzione, sul lato opposto.

Risposta alle richieste dei cittadini

L’intervento nasce da una precisa sollecitazione dei residenti della zona, che avevano chiesto uno spazio dedicato ai propri animali da compagnia. Il Comune ha quindi raccolto l’istanza e avviato i lavori lo scorso luglio, con un investimento di circa 50 mila euro.

Arredi e illuminazione

Già nelle scorse settimane erano stati posizionati recinzione e arredi urbani – panchine e cestini – analoghi a quelli presenti nel resto del parco. Successivamente sono stati completati l’impianto idraulico, con la realizzazione di una fontana, e l’illuminazione dedicata, che consentirà di utilizzare l’area anche nelle ore serali.

Un progetto che prosegue

Quella dei Giardini Ducali rappresenta la seconda area cani inaugurata in questa legislatura: la prima, di circa 800 metri quadrati, è stata realizzata a marzo al parco Gelmini in via Mafalda di Savoia, anch’essa frutto di una petizione popolare presentata a inizio 2023.

ph©Elisabetta Baracchi