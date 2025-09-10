Partita Modena-Bari, cambia la viabilità in zona stadio

MODENA - In occasione della partita di calcio Modena-Bari, in programma sabato 13 settembre alle 15 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E, per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta, anche per questa stagione sportiva è confermato il servizio di deposito sorvegliato e gratuito collocato accanto al Braglia previsto dal progetto “In bici allo stadio”. Dalle ore 8 di sabato è vietata la sosta in tutto piazzale Tien An Men, in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli e via Fontanelli. Dalla stessa ora sarà vietato anche il transito in piazzale Tien An Men e, nel corso della mattinata, progressivamente saranno chiuse al transito anche viale Montecuccoli, viale Monte Kosica, via Fontanelli, la zona Stazione e piazzale Natale Bruni.

Vista anche la contemporaneità di eventi nell’area (al parco Novi Sad da venerdì 12 a domenica 14 settembre si svolgerà la manifestazione Opening Arkadia), per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. La Stazione rimarrà pienamente accessibile dal lato di Porta Nord. Già dalle 12 di venerdì 12 settembre, inoltre, è vietata la sosta in una porzione di piazza Tien An Men, che verrà riservata ai mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var. Per la partita Modena–Bari è attivo lo spazio custodito messo a disposizione dei tifosi gialloblù per favorire l’accesso in bici all’area dell’impianto nelle fasce temporali legate agli incontri di calcio. Il deposito situato sotto la tribuna del prospiciente parco Novi Sad può ospitare in sicurezza oltre un centinaio di veicoli ed è aperto da un’ora prima della gara a mezz’ora dopo la fine del match.

Il servizio di deposito e presidio, giunto alla quarta edizione, è gestito dai volontari dell’associazione Ciclofficina popolare - Rimessa in movimento. “In bici allo stadio” si inserisce nelle azioni promosse dal Comune per incentivare spostamenti sostenibili, scoraggiando l’utilizzo dell’auto soprattutto quando si tratta di affrontare brevi tragitti, ed è sviluppato in collaborazione con il Modena Fc e Ciclofficina popolare.

