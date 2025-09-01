Samuel dei Subsonica e Chiara Francini alla Festa provinciale del l’Unità di Modena

MODENA - Frontman dei Subsonica, gruppo di cui è anche compositore e autore dei testi insieme Max Casacci e Boosta (Davide Dileo), Samuel ha anche un proprio progetto solista, che ha portato alla creazione di tre album, l’ultimo dei quali, ‘Maree’, appena uscito per Asian Fake: sarà il concerto di Samuel ad aprire gli spettacoli di settembre, martedì 2 alle ore 21.30, alla Festa provinciale dell’unità di Modena. Altro appuntamento da segnalare, quello con Chiara Francini, che alle ore 21.00, presso l’Agorà ‘Aude Pacchioni’, dialogherà con il sindaco di Modena Massimo Mezzetti presentando il suo libro, ‘Le querce non fanno limoni’, un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Una storia di Resistenza, di passioni, di famiglie scucite e ricucite, di lotte che lasciano cicatrici, ma anche la forza di stare in piedi. Protagonista è Delia, ex partigiana, donna indimenticabile che affronta la guerra, l’amore e la perdita costruendo – pietra su pietra, voce dopo voce – un luogo reale e simbolico: il Cantuccio, rifugio concreto e ideale, spazio di condivisione, speranza e memoria. A moderare l’incontro, la direttrice dell’Istituto Storico di Modena Metella Montanari.

Prima, alle ore 19.30, si parlerà invece di trasporti e mobilità, con l’Assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Modena Giulio Guerzoni, l’amministratore unico dell’Agenzia per la Mobilità Modena Andrea Bosi, il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi, Simona Larghetti e Lorenzo Casadei, consiglieri regionali rispettivamente di AVS e M5S, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e il deputato Pd in Commissione Trasporti Roberto Morassut. A condurre, il giornalista Fabrizio Monari.

