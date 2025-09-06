San Felice, grande festa per i trent’anni della comunità socio-sanitaria ‘Il Ponte’ per persone con disagio psichico
SAN FELICE - Ha ‘spento’ trenta candeline la comunità residenziale diurna il Ponte di San Felice sul Panaro che accoglie persone con disagio psichico ed è gestita dalla società cooperativa sociale Gulliver di Modena nell’ambito dei servizi residenziali per la salute mentale dell’ Azienda USL.
Venerdì 5 settembre il compleanno è stato festeggiato con un grande evento nella sede di via Ferrino a cui hanno partecipato i pazienti assieme alle loro famiglie, tanti cittadini, i sindaci di Mirandola e San Felice sul Panaro, Letizia Budri e Michele Goldoni, il presidente dell’Unione dei Comuni Area Nord Marco Poletti, i professionisti sanitari del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL assieme alla Direttrice del Distretto sanitario di Mirandola Anna Maria Ferraresi, la direttrice generale della cooperativa Gulliver Marta Puviani.
L’evento è iniziato alle 16.30 con un momento di confronto e riflessione su questi trent’anni di attività e sulle prospettive future, è seguito un rinfresco e un djset e intrattenimento con i musicisti di Radio Rulli Frulli.
La comunità ospita 11 persone nel centro residenziale (aperto 365 giorni all’anno) e quattro persone nel centro diurno, aperto da lunedì a sabato.
Le attività sono gestite da un team multidisciplinare composto da psicologi, infermieri, educatori, terapisti, operatori.
