Sicurezza a Carpi, Boldrin: “Minimizzare è il modo peggiore per affrontare la situazione”

CARPI - Attraverso una nota stampa, Davide Boldrin, ex consigliere comunale a Novi di Modena e candidato alle ultime amministrative di Carpi con la lista "Carpi Futura", interviene sul tema sicurezza:

"Egregio sindaco Riccardo Righi,

se pensa che il problema della sicurezza a Carpi non esista, allora forse passeggia per un’altra città. Minimizzare è il modo peggiore per affrontare una situazione che tocca la vita quotidiana delle persone. Io stesso ho subito un furto nella mia abitazione carpigiana. Alla sera, oggi, non si vive più Carpi con la serenità di un tempo. E non si venga a dire che è solo “percezione”: i cittadini percepiscono benissimo, purtroppo, quando devono chiudere tre mandate alla porta o guardarsi le spalle tornando a casa. Non faccia come l’assessore Camporota di Modena, l’assessore più inutile della storia della Repubblica italiana. Carpi non può permettersi di importare lo stesso modello di inefficienza. E concludo ironicamente: tutto questo lo chiedo in nome dei miei 35 elettori. Perché se c’è spazio per chi voti non ne ha presi… figuriamoci se non posso dirlo io".