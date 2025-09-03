Sicurezza, AVS Carpi: “Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità”

CARPI - Attraverso una nota stampa, Alleanza Verdi e Sinistra Carpi replica alla consigliera di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti sul tema sicurezza:

"Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità. La consigliera Arletti è arrivata a dire che il Sindaco avrebbe competenza diretta sull’ordine pubblico. È falso, ed è grave diffondere questa bugia, perché crea confusione e illude i cittadini che il Sindaco possa fare cose che la legge non gli consente. Le regole sono semplici: l’ordine pubblico è compito dello Stato, cioè di Prefetto e Questore, che guidano e coordinano Polizia e Carabinieri. Al Sindaco spettano invece altri compiti: guidare la Polizia Locale per viabilità, commercio, ambiente, decoro, e collaborare con le autorità statali. Il Sindaco non può ordinare arresti, non può dare disposizioni alle Forze dell’Ordine, non può avviare indagini. La stessa Arletti cita l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, che permette al Sindaco di prendere decisioni urgenti e straordinarie solo in casi eccezionali, per proteggere la comunità da gravi pericoli immediati. Esempio: può chiudere un locale che rappresenta un rischio concreto per la sicurezza o limitare l’accesso a una piazza se ci sono emergenze serie. Ma sono misure eccezionali e temporanee, non strumenti da usare per normali problemi di ordine pubblico. Applicarli al caso di Carpi significherebbe arrivare a chiudere spazi pubblici o attività economiche senza una necessità appurata dalla legge e da chi questa legge la fa rispettare, punendo l’intera città per colpa di pochi.

Accusare il Sindaco di aver “minimizzato” quello che è accaduto in centro è quindi un’altra falsità. Righi non ha mai negato i problemi, né li ha sottovalutati: ha semplicemente detto la verità. Mentre alcuni episodi reali sono stati raccontati in maniera scorretta da Fratelli d’Italia, con l’unico scopo di spaventare e scaricare sulla sola amministrazione responsabilità e colpe. La sicurezza si costruisce con serietà e collaborazione tra istituzioni, non con slogan e fake news. Solamente in questo modo non solo é possibile dare risposte concrete, ma anche stare vicino alla cittadinanza, che trova turbata la sua tranquillità per vicende e fatti che é necessario chiarire, spiegare e affrontare. È paradossale che Fratelli d’Italia, che guida il Governo nazionale e quindi ha in mano le politiche sulla sicurezza, attacchi ogni giorno il Comune invece di assumersi le proprie responsabilità. Ma da loro, mai una parola su questo. Se la consigliera Arletti avesse davvero a cuore Carpi, porterebbe le istanze della nostra comunità al suo partito al Governo, invece di usarle come arma di propaganda. Chi prende in giro i carpigiani non è il Sindaco Righi: è Fratelli d’Italia, che specula sulle paure invece di lavorare per risolvere i problemi".