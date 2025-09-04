Sostegno alla “Global Sumud Flotilla”, sabato 6 settembre iniziativa di Cgil e “Modena per la Palestina”

Comunicato stampa da parte del sindacato Cgil Modena:

"Decine di barche provenienti da 44 paesi, centinaia di attivisti, migliaia di voci unite per rompere il silenzio e portare aiuti umanitari: è la Global Sumud Flotilla, che è salpata in queste ore per portare speranza alla popolazione di Gaza. È la risposta della società civile internazionale che sceglie di muoversi di fronte all’inerzia dei governi, dopo oltre venti mesi di massacri e silenzi. La Cgil è con la Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza e ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura. A sostegno della mobilitazione anche a Modena, come in tutte le città d’Italia, la Cgil e l’associazione “Modena per la Palestina” promuovono un’iniziativa sabato 6 settembre, alle ore 17.30 presso il Comparto ex Macello (via IV Novembre 40). Sono previste letture e poesie per la Palestina e a fianco della Global Sumud Flottilla.