Sostegno alla “Global Sumud Flotilla”, sabato 6 settembre iniziativa di Cgil e “Modena per la Palestina”
Comunicato stampa da parte del sindacato Cgil Modena:
"Decine di barche provenienti da 44 paesi, centinaia di attivisti, migliaia di voci unite per rompere il silenzio e portare aiuti umanitari: è la Global Sumud Flotilla, che è salpata in queste ore per portare speranza alla popolazione di Gaza. È la risposta della società civile internazionale che sceglie di muoversi di fronte all’inerzia dei governi, dopo oltre venti mesi di massacri e silenzi. La Cgil è con la Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza e ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura. A sostegno della mobilitazione anche a Modena, come in tutte le città d’Italia, la Cgil e l’associazione “Modena per la Palestina” promuovono un’iniziativa sabato 6 settembre, alle ore 17.30 presso il Comparto ex Macello (via IV Novembre 40). Sono previste letture e poesie per la Palestina e a fianco della Global Sumud Flottilla.
L’iniziativa prosegue alle ore 19 con la cena di raccolta fondi per sostenere le spese legali di attivisti di Modena per la Palestina e Bds Modena e giornalisti, sotto attacco per azioni di solidarietà con la Palestina. Nomi e volti di 4 attivisti – di cui 3 modenesi – sono stati esposti da un canale israeliano solo per aver sostenuto campagne di boicottaggio contro l’economia israeliana in Emilia Romagna. Un atto intimidatorio grave che colpisce il diritto al dissenso e mette a rischio la sicurezza personale. La cena per la raccolta di fondi prevede gnocco fritto, affettati misti e verdure, zuppa di farro, vellutata di lenticchie. Si consiglia di prenotare (telefono 335.6882173 | e-mail [email protected]) Tutte le realtà della società civile, cittadine e cittadini, mondo associativo e istituzioni sono invitati a partecipare. Hanno già aderito: Acli, Arci, Casa delle Donne contro la Violenza, Casa per la Pace Modena Odv, Blu Bramante, Donne nel Mondo, Modena Moxa, Tam Tam di Pace e Udi (adesioni in aggiornamento)".
-
La Festa provinciale de l’Unità di Modena si mobilita a sostegno della Freedom Sumud Flottillae. Giovedì ospite Pier Luigi Bersani
- Sostegno alla "Global Sumud Flotilla", sabato 6 settembre iniziativa di Cgil e "Modena per la Palestina"
- Doppio concerto alla Festa provinciale de l'Unità di Modena: sul palco "Le bambole di pezza" e gli "Spleen"
- San Felice, domenica 14 settembre l'unità pastorale organizza un Pellegrinaggio Giubilare all'Abbazia di Nonantola
- Domenica 7 settembre tappa Rovereto-Carpi lungo la via Romea Imperiale
- Modena, in Municipio la sindaca della città ucraina di Novyj Rozdil
- "Incontriamoci a settembre", a Finale Emilia tre appuntamenti con il Carc
- San Felice, Festa di fine estate al centro socio-educativo "Il Girasole"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare