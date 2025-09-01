Temporali, allerta meteo anche nella Bassa modenese per martedì 2 settembre

Allerta meteo sul territorio della Regione Emilia-Romagna, valida dalle 00:00 del 02 settembre 2025 fino alle 00:00 del 03 settembre 2025. Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Per la giornata di martedì 2 settembre sono previsti temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore emiliano della Regione e più localizzati sulla Romagna. Inoltre, si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull'Appennino centro-orientale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili puntuali superamenti delle soglie 1.