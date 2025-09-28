Tragedia sulla tangenziale sud: scende dal suo veicolo e muore travolto da un’auto

Una tragedia della strada si è consumata nella serata di domenica 28 settembre lungo la tangenziale sud Quasimodo a Modena, all’altezza della motorizzazione civile, nel tratto cittadino all’interno dell’anello. Erano da poco passate le 22 quando un uomo, un cinese di 32 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto in corsa.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe attraversato la carreggiata o si sarebbe fermata a lato della strada, forse dopo essere sceso dalla propria vettura nei pressi del parcheggio del locale 212. Un gesto ancora senza spiegazioni, che si è trasformato in dramma: l’auto sopraggiunta non ha potuto evitarlo e l’impatto è stato violentissimo. Il corpo dell’uomo è stato sbalzato di alcuni metri, finendo sul cordolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, arrivati con ambulanza e automedica. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo sul margine della carreggiata, ma le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate: nonostante i tentativi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Accanto alla vittima viaggiava una donna, rimasta illesa fisicamente ma sotto choc per quanto accaduto. È stata a sua volta affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno assistita sul luogo dell’incidente.

La tangenziale è stata chiusa parzialmente al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Agenti della Polizia locale e della Polizia hanno regolato la viabilità e avviato i primi accertamenti, ascoltando i testimoni oculari che hanno assistito alla scena.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica: perché l’uomo sia sceso dal mezzo e cosa lo abbia portato a trovarsi in quel punto della carreggiata, con conseguenze purtroppo fatali.