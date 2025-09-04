Tre nuove poltrone professionali donate alla sede Avis di Camposanto
CAMPOSANTO - Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la salute pubblica: l’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme ha donato due nuove poltrone professionali alla sede AVIS di Camposanto, fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo durante le giornate di donazione. La donazione nasce da un confronto diretto tra il consigliere AVIS Erik Benassi e Francesca Bice Ghidini, membro dell’Ordine e collaboratrice attiva, che ha saputo cogliere con sensibilità il bisogno urgente della sede AVIS, portandolo all’attenzione dei referenti dell’Ordine. Grazie alla disponibilità dell’Ordine nel sostenere iniziative meritorie sul territorio, è stato possibile realizzare questo importante contributo.
