Tre nuove poltrone professionali donate alla sede Avis di Camposanto

CAMPOSANTO - Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la salute pubblica: l’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme ha donato due nuove poltrone professionali alla sede AVIS di Camposanto, fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo durante le giornate di donazione. La donazione nasce da un confronto diretto tra il consigliere AVIS Erik Benassi e Francesca Bice Ghidini, membro dell’Ordine e collaboratrice attiva, che ha saputo cogliere con sensibilità il bisogno urgente della sede AVIS, portandolo all’attenzione dei referenti dell’Ordine. Grazie alla disponibilità dell’Ordine nel sostenere iniziative meritorie sul territorio, è stato possibile realizzare questo importante contributo.

Alla cerimonia inaugurale, che si terrà sabato 6 settembre presso la sede AVIS di Camposanto, saranno presenti molte autorità, tra le quali Il Gran Priore d’Italia Giovanni Ferrara, Il tesoriere dell’Ordine Andrea Mazzanti, alcuni membri dell’Ordine come Francesca Bice Ghidini e Alessandro Rinaldoni, la sindaca di Camposanto Monja Zamboni, i rappresentanti di AVIS Camposanto, tra i quali Angiolina Parigi (presidente), Erik Benassi e don Mattia (Maciej) Maciolek parroco delle diocesi di San Nicola di Bari a Camposanto, di San Girolamo Dottore a Codecoppi, di Ravarino e Stuffione.

Con profondo spirito di solidarietà, anche la Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Camposanto ha scelto di destinare parte del ricavato dello stand gastronomico della fiera del paese, per l’acquisto di una terza poltrona per AVIS, riconoscendo e sostenendo il valore fondamentale della donazione di sangue per la salute e il benessere della comunità. La Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Camposanto è un organismo comunale istituito dal Comune di Camposanto con lo scopo di promuovere e coordinare le attività di volontariato sul territorio, favorire la collaborazione tra le diverse associazioni locali. rappresentare un punto di raccordo tra la pubblica amministrazione e il mondo del volontariato.

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà associative, istituzioni locali e comunità religiosa, unite dal comune obiettivo di promuovere il benessere della collettività. La beneficenza e l’aiuto al prossimo sono valori fondanti sia per AVIS che per l’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro e la Consulta delle associazioni e del volontariato di Camposanto. Sono le persone che ogni giorno si impegnano con dedizione per sostenere chi ha bisogno che fanno la differenza.

LEGGI ANCHE: