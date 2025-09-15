Una nuova palestra e una nuova palazzina per studenti e studentesse del Selmi e del Corni

Nuove strutture al polo scolastico Leonardo di Modena: inaugurate palestra e palazzina didattica

Lunedì 15 settembre, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono state inaugurate due nuove importanti strutture nell’area del polo scolastico di viale Leonardo da Vinci a Modena, sede degli istituti superiori Corni e Selmi.

La prima è la nuova palestra, un’opera dal valore complessivo di 3,2 milioni di euro, di cui 2,75 milioni coperti da fondi PNRR, realizzata da Sistem Costruzioni srl di Castelvetro. L’impianto comprende due campi da gioco di 470 metri quadrati ciascuno, separabili grazie a un tendone mobile. La struttura, di 1.350 metri quadrati, è dotata di quattro spogliatoi per gli studenti, due per docenti e allenatori, infermeria, depositi e locali tecnici. Particolare attenzione è stata riservata all’efficienza energetica: pannelli fotovoltaici, sistemi di illuminazione automatizzati e serbatoi da 1.500 litri per il recupero delle acque piovane consentono di ridurre i consumi e favorire la sostenibilità ambientale. La palestra è inoltre collegata direttamente al campus tramite un percorso ciclopedonale.

Accanto a questo intervento, è stata completata anche la nuova palazzina scolastica, destinata ad accogliere alcune classi del Corni e a funzionare come “scuola jolly” per ospitare studenti di altri istituti in caso di necessità dovute a lavori di manutenzione o adeguamento sismico nelle loro sedi. L’edificio, del costo complessivo di 3,4 milioni di euro e costruito da Batea società cooperativa di Concordia, si sviluppa su 1.560 metri quadrati e ospita 17 aule, due depositi per i laboratori di chimica, servizi su ogni piano, oltre a impianti tecnologicamente avanzati: riscaldamento a pavimento e acqua calda garantiti da pompe di calore, ventilazione meccanica, pannelli fotovoltaici e sistema di recupero dell’acqua piovana.

Il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ha sottolineato il valore strategico di questa nuova struttura: «La cosiddetta scuola jolly rappresenta una novità fondamentale per l’edilizia scolastica modenese, perché mette a disposizione spazi sicuri e moderni a supporto dei nostri istituti superiori, contribuendo a migliorare l’offerta didattica per oltre 36mila studenti».

Per l’anno scolastico 2025/2026 il Selmi accoglierà 1.767 alunni suddivisi in 76 classi, mentre il Corni ne ospiterà 1.934 in 83 classi. Le due palestre finora disponibili non erano più sufficienti a coprire il fabbisogno settimanale di attività curriculari ed extracurriculari, anche in considerazione dell’ampio utilizzo da parte delle associazioni sportive locali.

Con questi interventi, il polo scolastico Leonardo si conferma un punto di riferimento innovativo e funzionale per l’istruzione modenese, con spazi all’avanguardia in grado di rispondere alle esigenze crescenti della popolazione studentesca.