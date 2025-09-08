Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui. Salvato solo grazie all’intuito di un automobilista
Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui, dove nessuno poteva vederlo e soccorrerlo. E' stato salvato solo grazie all'intuito di un automobilista. Momenti di tensione nella serata di sabato 6 settembre, lungo la via Emilia nel comune di Castelfranco, direzione Modena, un giovane motociclista di vent'anni, residente in un'altra provincia, ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e atterrando in aperta campagna.
L'intervento tempestivo
A notare l'incidente è stato un automobilista di passaggio che, con la coda dell'occhio, ha scorto il motociclista dirigersi verso i campi: rendendosi subito conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato i soccorsi. Senza il suo pronto intervento, il motociclista, caduto in una zona poco visibile e oscurata da una siepe, avrebbe potuto rimanere non visto per un lungo periodo.
I soccorsi lungo la via Emilia
All'arrivo dei sanitari del 118, il giovane è stato stabilizzato prima di essere trasferito d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, in codice medio. Qui, i medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui una al bacino di particolare gravità. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche due pattuglie della polizia locale di Castelfranco Emilia, le quali si sono occupate della gestione del traffico e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.
I soccorsi sul luogo dell'incidente
- Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso - L'ANALISI
- Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione
- A Miss Italia l'Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario
- A Scortichino è tempo della Sagra dal Caplaz
- Al Policlinico di Modena comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2
- Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui. Salvato solo grazie all'intuito di un automobilista
- Salute mentale, Emilia-Romagna investe 40 milioni di euro nel 2025 per potenziare i servizi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare
- Mirandola, Tolkien Festival: il 30 e 31 agosto al via la seconda edizione