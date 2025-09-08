Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui. Salvato solo grazie all’intuito di un automobilista

Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui, dove nessuno poteva vederlo e soccorrerlo. E' stato salvato solo grazie all'intuito di un automobilista. Momenti di tensione nella serata di sabato 6 settembre, lungo la via Emilia nel comune di Castelfranco, direzione Modena, un giovane motociclista di vent'anni, residente in un'altra provincia, ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e atterrando in aperta campagna.



L'intervento tempestivo



A notare l'incidente è stato un automobilista di passaggio che, con la coda dell'occhio, ha scorto il motociclista dirigersi verso i campi: rendendosi subito conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato i soccorsi. Senza il suo pronto intervento, il motociclista, caduto in una zona poco visibile e oscurata da una siepe, avrebbe potuto rimanere non visto per un lungo periodo.



I soccorsi lungo la via Emilia



All'arrivo dei sanitari del 118, il giovane è stato stabilizzato prima di essere trasferito d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, in codice medio. Qui, i medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui una al bacino di particolare gravità. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche due pattuglie della polizia locale di Castelfranco Emilia, le quali si sono occupate della gestione del traffico e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

I soccorsi sul luogo dell'incidente