5 persone coinvolte in mega incidente a Mirandola
Tanta paura, automezzi distrutti e strada chiusa per due ore. Sono gli esiti di un grosso incidente avvenuto la sera di giovedì 30 ottobre su via Mazzone, tra Mirandola e Mortizzuolo. Tre le auto coinvolte, cinque le persone a bordo dei veicoli.
Un’auto proveniente da Mirandola si è scontrata con un Bmw che veniva da Mortizzuolo. Il mezzo proveniente da Mirandola, guidato da una signora, stava tentando d’immettersi in via Motta. L’autista del Bmw non è riuscito a frenare in tempo e lo scontro frontale è stato inevitabile. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro veicolo alle spalle dell’auto che tentava d’immettersi in via Motta. A bordo dell’automobile guidata dalla signora c’erano anche un adolescente sul sedile del passeggero e un bambino sui sedili posteriori. Intervenuti tempestivamente il 118 e la Polizia Municipale di Mirandola. La strada è stata chiusa per due ore per soccorrere le persone coinvolte e rimuovere i mezzi da via Mazzone.
Nessuna vittima, ma la donna e i ragazzini sono stati portati in Pronto Soccorso dove sono stati sottoposti a esami e presi in carico come codici verdi, ovvero traumi minori. In seguito anche il giovane alla guida del Bmw ha lamentato dolori e si è recato al Pronto Soccorso.
