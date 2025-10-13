68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile

MIRANDOLA - Non poteva esserci modo migliore per celebrare la settima edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che con un campo formativo per unire studenti e volontari nel segno della promozione di nuove forme di cittadinanza attiva e partecipazione sociale.

Cos’è il campo scuole?

Il campo scuole “La Protezione Civile Siamo Noi” è un’esperienza di condivisione, conoscenza e consapevolezza in cui volontari di Protezione Civile dell’Area Nord e studenti frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole superiori di Mirandola (istituti Luosi-Pico e Galilei) e Finale Emilia (istituti Calvi e Morandi) lavoreranno insieme per (ri)scoprire il mondo del volontariato. Nato nel 2010 grazie all’indispensabile collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Terre Estensi, da allora è un appuntamento costante per volontari e studenti.

L’edizione 2025

Nel 2025 il campo scuole giunge alla sua 16° edizione e conferma il successo degli anni precedenti. Hanno infatti partecipato più di 68 studenti e studentesse, coordinati ed orientati da oltre 100 volontari: numeri importanti che rappresentano una crescente sensibilità alle tematiche di protezione civile nonché la sempre maggiore voglia dei ragazzi di mettersi in gioco, imparando qualcosa di nuovo divertendosi! Il campo è il momento culminante di un progetto iniziato già tra i banchi di scuola, parte di “cantieri Giovani”, organizzato dal CSV dove gli studenti delle classi quarte, hanno incontrato i volontari, conosciuto il sistema della protezione civile e la sua organizzazione e scoperto dell’opportunità formativa offerta dal campo.

Attività e simulazioni

Il format del campo è standardizzato: un weekend denso di simulazioni e attività formative per toccare con mano il lavoro del volontario di protezione civile e imparare manovre di soccorso utili nella vita di tutti i giorni. Nel corso delle due giornate i ragazzi hanno imparato a riconoscere un arresto cardiaco e ad eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare; sono stati guidati nell’allestimento di un campo di accoglienza e hanno così potuto montare alcune tende, hanno simulato emergenze idrauliche cimentandosi nella realizzazione di soprassogli e coronelle e gioito al successo del varo del telo, una manovra di protezione delle arginature. Infine, hanno assistito a simulazioni di soccorso con multiattivazioni tra Emergenza Sanitaria, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, imparando quanto sia importante eseguire una corretta chiamata di soccorso. Come sempre, il campo è aperto alla visita di tutta la cittadinanza e, dallo scorso anno con una novità in più: la piazzetta “Io Non Rischio”, luogo di sensibilizzazione ai rischi del nostro territorio e di divulgazione di buone pratiche di protezione civile. Durante il weekend sono stati tanti i cittadini che hanno avuto l’opportunità di visitare il “campo” e ai quali sono stati forniti consigli utili e opuscoli informativi sui rischi del territorio e su come comportarsi in caso di terremoto e alluvione. Inoltre, sabato mattina si è svolta un’attività di educazione alla cultura di Protezione Civile e conoscenza dei rischi presenti sul territorio, con un approfondimento su come affrontare eventuali situazioni di emergenza, insieme agli alunni delle classi seconde e terze della succursale della scuola media Montanari con sede a San Martino Spino.

I protagonisti

Il campo scuole è un grande lavoro di squadra, frutto del costante impegno dei vari Enti dell’Area nord aderenti al Sistema nazionale della Protezione Civile. Anche quest’anno hanno collaborato fattivamente alla sua realizzazione: i Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile di Finale Emilia, Cavezzo, Medolla, San Prospero, San Possidonio, Concordia, la Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola, la Croce Blu di Camposanto, le Guardie Ecologiche di Legambiente Area Nord, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Finale Emilia; a cui si aggiunge la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena con il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola e dell’ Azienda Ausl di Modena per le simulazioni del sabato sera, con il prezioso supporto della Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Modena e della Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Terre del Sorbara: un arcobaleno di divise per diffondere tra le nuove generazioni una nuova sensibilità a tematiche spesso lontane dalla loro quotidianità. Quest’anno il campo ha giovato inoltre della stretta collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola, che ha proposto ai ragazzi un’attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, con l’obiettivo di spronare gli autisti di domani sui rischi legati alla velocità e all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, e sull’importanza di evitare ogni tipo di distrazione alla guida. Un ringraziamento particolare va, infine, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, nonché alla Polisportiva Sanmartinese ASD, al Circolo Politeama e al Comitato Sagra del Cocomero che hanno messo a disposizione il PalaEventi. Non per ultimo va menzionato il fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale di Mirandola che si è messa a disposizione con personale tecnico ed uffici di riferimento che hanno strettamente collaborato con la macchina organizzativa nella definizione di numerosi aspetti logistici, organizzativi e di approvvigionamento di materiali. Si conclude, per gli studenti che hanno partecipato, un’esperienza educativa e civica che ha senz’altro lasciato il segno, con la promessa che l’appuntamento si rinnoverà anche il prossimo anno.

