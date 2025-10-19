A Finale Emilia 24 artisti per la rassegna su Gaza al cinema Corso
"STORIE. Gaza, Mondo": Arte e Cinema per la Palestina al Festival "Segni di Pace"
Inaugurata la mostra di 24 artisti e proiettati i cortometraggi di Gaza. L'iniziativa prosegue fino a domenica 26 ottobre con la proiezione del documentario Premio Oscar 2025 "No Other Land".
Si è aperta ieri sera a Finale Emilia la mostra di "STORIE. Gaza, Mondo", un'iniziativa culturale di forte impatto dedicata alla Palestina, realizzata da @manitesefinaleemilia e @associazione_storie.aps nell'ambito del festival "Segni di Pace".
La rassegna artistica, che vede esposte le opere di ben 24 artisti e artiste in solidarietà con la causa palestinese, offre al pubblico una profonda riflessione attraverso l'arte.
La mostra è visitabile fino a domenica 26 ottobre.
L'inaugurazione è stata arricchita dalla proiezione di una toccante serie di cortometraggi selezionati da @paneblu_ di Brescia. Queste opere, realizzate a Gaza da bambini e bambine, donne e persone con disabilità, sono state coordinate da Haneen Koraz, animatrice palestinese. Per chi volesse approfondire, alcuni dei corti sono disponibili sui profili social @animator_haneen e @ac4pal.
La serata si è conclusa con un significativo momento di riflessione e dibattito, al quale hanno preso parte figure di rilievo come Claudio Poletti, Stefania Ascari, Don Carlo Bellini, Gennaro Giudetti, Samiha Fassih e Flavio Novara, offrendo spunti preziosi sul tema della pace e della solidarietà.
L'impegno per la Palestina prosegue anche nei prossimi giorni con la proiezione di "No Other Land", l'opera del collettivo israelo-palestinese vincitrice dell'Oscar 2025 per il miglior documentario. Il film sarà proiettato nelle seguenti date e orari:
* Domenica 19/10: ore 17:00 e 20:45
* Lunedì 20/10: ore 20:45
* Martedì 21/10: ore 20:45
Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti e le persone intervenute, testimoniando un forte interesse per le tematiche proposte.
