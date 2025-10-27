Affitti brevi e diritto alla casa: questa sera a Modena l’incontro pubblico promosso da AVS Emilia-Romagna
Modena, 27 ottobre 2025 - Si terrà questa sera, lunedì 27 ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Ulivi di Modena (Via Ciro Menotti 137), l’incontro pubblico promosso dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna sul tema “Gli affitti brevi e il diritto alla casa”.
L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi e a un confronto aperto sul futuro delle politiche abitative. Interverranno Giovanni Paglia, Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena, e Amedeo Faenza, Presidente di Federalberghi Modena.
Presiederà e modererà Paolo Trande, Consigliere regionale AVS.
Saranno presenti anche Francesca Maletti (Assessora del Comune di Modena), Tamara Calzolari (Assessora del Comune di Carpi), Marzio Govoni (SUNIA e Federconsumatori Modena), Gianmarco Fabiano (UDU Modena) e rappresentanti di associazioni e organizzazioni del territorio.
Il tema dell’abitare, tornato al centro del dibattito pubblico, sarà affrontato nella prospettiva del diritto alla casa, della vivibilità urbana e dell’equilibrio tra residenzialità e turismo.
L’incontro è aperto al pubblico.
Sala Ulivi, Via Ciro Menotti 137 – Modena
Lunedì 27 ottobre 2025, ore 20.30
- Antonio Grella (Fratelli d’Italia): “Sui fondi per la ciclabile Nonantola–Modena, la Regione e il PD si assumano le proprie responsabilità: il Governo i finanziamenti li ha stanziati”
- Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
- Riprendono a Modena gli incontri del gruppo di auto-aiuto per uomini separati e nonni
- "Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi", a Medolla una serata per parlare di tumore al seno
- Ferrari F76: la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans
- Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
- Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici