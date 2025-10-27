Affitti brevi e diritto alla casa: questa sera a Modena l’incontro pubblico promosso da AVS Emilia-Romagna

Modena, 27 ottobre 2025 - Si terrà questa sera, lunedì 27 ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Ulivi di Modena (Via Ciro Menotti 137), l’incontro pubblico promosso dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna sul tema “Gli affitti brevi e il diritto alla casa”.

L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi e a un confronto aperto sul futuro delle politiche abitative. Interverranno Giovanni Paglia, Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena, e Amedeo Faenza, Presidente di Federalberghi Modena.

Presiederà e modererà Paolo Trande, Consigliere regionale AVS.

Saranno presenti anche Francesca Maletti (Assessora del Comune di Modena), Tamara Calzolari (Assessora del Comune di Carpi), Marzio Govoni (SUNIA e Federconsumatori Modena), Gianmarco Fabiano (UDU Modena) e rappresentanti di associazioni e organizzazioni del territorio.

Il tema dell’abitare, tornato al centro del dibattito pubblico, sarà affrontato nella prospettiva del diritto alla casa, della vivibilità urbana e dell’equilibrio tra residenzialità e turismo.

L’incontro è aperto al pubblico.

Sala Ulivi, Via Ciro Menotti 137 – Modena

Lunedì 27 ottobre 2025, ore 20.30