Alcolisti Anonimi, testimonianze e confronto pubblico a Modena
Domenica 5 ottobre, a partire dalle 9.30, la Sala Sighinolfi di Piazza della Liberazione 13 ospiterà l’incontro dal titolo “Una soluzione esiste”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena, è promossa dagli Alcolisti Anonimi in collaborazione con i Narcotici Anonimi.
La mattinata sarà dedicata al racconto di esperienze personali di recupero, con momenti di condivisione e riflessione. Interverranno inoltre i professionisti dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerDp) del territorio, che offriranno un approfondimento sugli strumenti di supporto disponibili.
L’invito è rivolto non solo alla cittadinanza, ma anche alle realtà che operano accanto alle persone coinvolte, come l’associazione Al-Anon – dedicata a familiari e amici di alcolisti – e gli Alateen, i giovani membri Al-Anon, solitamente adolescenti che vivono in contesti segnati dal consumo di alcol di un familiare.
Sono previsti anche i saluti istituzionali della vicesindaca Francesca Maletti, con delega alla Sanità, e dell’assessora Federica Venturelli, responsabile delle Politiche educative e dei rapporti con l’Università.
Per informazioni è possibile contattare:
Alcolisti Anonimi: 333 420 8029
Narcotici Anonimi: 06 840 25043
