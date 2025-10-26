Calcio, Seconda e Terza Categoria: vince la Solarese, ko per Concordia, Possidiese, Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria):

Seconda Categoria

Nell'anticipo della settima giornata del Girone E di Seconda Categoria, il Concordia finisce ko davanti al proprio pubblico contro la Villa d'Oro (3-0) e si trova ai margini della zona playout, a quota 7 punti, insieme a Possidiese e Cabassi Union Carpi. Gara da dimenticare per la formazione concordiese, che cade nella ripresa sotto i colpi di Galli, autore di una doppietta, e Sabatino. Continua il proprio momento negativo anche la Possidiese, alla quarta sconfitta consecutiva e battuta anche dalla Virtus Cibeno, col punteggio di 3-1: non basta una rete di Errico, per la formazione carpigiana in gol Mariconda, autore di una doppietta, ed Abba. Anche la Novese finisce ko, battuta di misura (1-0) dal Rapid Viadana: decisivo un gol di Chiodini nel primo tempo, la formazione della Bassa rimane comunque in zona playoff, agganciata a quota 11 punti proprio dai rivali di giornata. Un punto più sotto si trova, invece, il Limidi, che supera 1-0 la Cabassi Union Carpi e ritrova la vittoria: a bersaglio Jaouadi. Nel Girone H, invece, la Solarese aggancia il primo posto in classifica, dove ora si trova a pari punti (14) con la Libertas Ghepard, grazie alla vittoria casalinga (1-0) contro lo Sporting Terre del Reno. Decide il match un gol di Gozzi al 64'. Reti inviolate, infine, nel match tra Rayo Granarolo e Athletic Valli: la formazione mirandolese è terza, insieme ai Lovers 1997, a quota 13 punti, a -1 dalla coppia in vetta alla classifica.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 7: Concordia - Villa d'Oro 0-3, Carpine - Pol. Saliceta 3-2, Limidi - Cabassi Union Carpi 1-0, Rapid Viadana - Novese 1-0, San Paolo - Reggiolo 2-5, Virtus Cibeno - Virtus Possidiese 3-1, Virtus Mandrio - Virtus Bagnolo 2-0.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 18, Reggiolo 14, Virtus Mandrio 13, Rapid Viadana 11, Novese 11, Limidi 10, Villa d'Oro 9, Virtus Bagnolo 8, San Paolo 8, Cabassi Union Carpi 7, Concordia 7, Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Virtus Cibeno 6.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 7: Libertasargile Vigorpieve - XII Morelli 0-1, Alberonese - Sermide 0-2, Bondeno - Libertas Ghepard 0-0, Galliera - Real Bologna 2-0, Persicetana - Lovers 1997 0-1, Pol. Solarese - Sporting Terre del Reno 1-0, Rayo Granarolo - Athletic Valli 0-0.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Libertas Ghepard 14, Pol. Solarese 14, Athletic Valli 13, Lovers 1997 13, Galliera 12, Persicetana 11, Bondeno 10, Sermide 10, XII Morelli 10, Rayo Granarolo 9, Real Bologna 8, Sporting Terre del Reno 5, Alberonese 3, Libertasargile Vigorpieve 3.

Tabellino Rayo Granarolo 0-0 Athletic Valli

Rayo Granarolo: Tebaldi; Brusa, Capelli (62’ Montanari), Tinarelli, Zilio (77’ Caruso); Tonelli (77’ Generali), Magagni, Del Bello A. (62’ Bassi); Scanabissi (84’ Bacci), Facchini; Neri. A disp: Franzoni, Pisi, Del Bello N., Barattini. All. Pavanati

Athletic Valli: Bocchi D.; Ghisellini, Mari, Marangoni, Barbieri (83’ Fontana); Cafiero, Rossi, Moretti (70’ Kumih); Peccini, Nartey (62’ Merighi), Piva. A disp: Martinelli, Kasapi, Sala, Guagliumi, Mansour. All. Rampani

Amm: 54’ Moretti (A), 68’ Cafiero (A), 89’ Montanari (R)

Esp: 88’ Cafiero (A)

Arbitro: sig. Musolesi sez. Bologna

Terza Categoria

Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, finiscono ko sia l'Union Sg Sozzigalli, che cede 2-1 alla Pol. San Damaso U21 nello scontro diretto nelle zone di alta classifica ed ora è quinta, che il Baracca Beach, battuto con un netto 1-4 dal Borghetto Santanna. Alla formazione solierese non basta un gol di Paramatti per far fronte alle marcature di Filetti, autore di una doppietta, mentre per quella bomportese va a segno Gasi. Per il Borghetto Santanna gol di Pellacani, Giuliani, Mazzola e Grenza. Nel Girone B (Reggio Emilia) di Terza Categoria, invece, pesante ko per il Vallalta, sconfitto 6-0 sul campo dell'Invicta Gavasseto e ora nel gruppo delle terze a -1 dalla coppia in vetta alla classifica, composta da Cortilese e Pol. Aics Guastalla: in gol per l'Invicta Gavasseto Manco, De Michele, Fontanesi, Brescia, Badodi e Massaro. Pareggia, infine, la Pol. Roveretana sul campo del Santos 1948 (1-1): in rete Righi e Bertolini.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 8: Manzolino - Fides Panzano 1-0, 4 Ville - Pol. Forese Nord 8-0, Baracca Beach - Borghetto Santanna 1-4, Gaggio - Pol. Cognentese 0-1, Pol. San Damaso U21 - Union Sg Sozzigalli 2-1, Pol. Union 81 - Real Montale 3-3, Sanfa - Ganaceto 1-3, Terre di Castelnuovo - Castelfranco Calcio 4-1.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 24, Sanfa 17, Pol. San Damaso U21 16, Pol. Union 81 14, Union Sg Sozzigalli 14, Ganaceto 12, Terre di Castelnuovo 12, Real Montale 11, Gaggio 10, 4 Ville 10, Borghetto Santanna 10, Castelfranco Calcio 10, Manzolino 9, Baracca Beach 8, Pol. Forese Nord 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 7: Cortilese - Montecchio U21 2-1, Gualtierese - Fogliano 1-0, Il Quadrifoglio - Pol. Aics Guastalla 0-2, Invicta Gavasseto - Vallalta 6-0, Salvaterra - Cadelbosco 1-0, Santos 1948 - Pol. Roveretana 1-1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Cortilese 13, Pol. Aics Guastalla 13, Fosdondo 12, Invicta Gavasseto 12, Vallalta 12, Salvaterra 10, Pol. Roveretana 9, Santos 1948 8, Cadelbosco 8, Gualtierese 7, Il Quadrifoglio 6, Fogliano 4, Montecchio U21 3.

