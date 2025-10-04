Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Medolla San Felice e Castellarano, derby della Bassa Mirandolese-Cavezzo e Vis San Prospero-Rivara
di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per categoria:
Promozione
Nella sesta giornata del Girone B di Promozione, la capolista Medolla San Felice, prima in classifica a + 1 sulla Sanmichelese che, però, ha già osservato il proprio turno di riposo, è attesa dallo scontro diretto casalingo contro il Castellarano terzo in graduatoria, a -2 dalla formazione della Bassa modenese. La Virtus Camposanto, in striscia di risultati utili consecutivi da tre giornate, grazie a due pareggi ed una vittoria, farà visita allo United Carpi, quinto e in zona playoff. Nelle zone basse della classifica, invece, La Pieve Nonantola, penultima con un punto dopo quattro gare disputate, cercherà riscatto nel match casalingo contro il Montombraro, mentre la Solierese, in zona playout con un punto in più dei granata, sarà impegnata sul campo del Casalgrande ancora fermo a quota 0 punti e attualmente fanalino di coda della classifica.
Promozione, Girone B, calendario giornata 6: Sabato 4 ottobre, ore 15: Maranello - Masone. Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Casalgrande - Solierese, Castelnuovo - Sanmichelese, La Pieve Nonantola - Montombraro, Medolla San Felice - Castellarano, Polisportiva Virtus Correggio - Baiso Secchia, Sporting Scandiano - Riese, United Carpi - Virtus Camposanto.
Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 13, Sanmichelese 12, Castellarano 11, Masone 10, United Carpi 10, Sporting Scandiano 9, Castelnuovo 6, Virtus Camposanto 5, Montombraro 5, Maranello 5, Riese 5, Sammartinese 5, Polisportiva Virtus Correggio 4, Baiso Secchia 4, Solierese 2, La Pieve Nonantola 1, Casalgrande 0.
Prima Categoria
Negli anticipi della quarta giornata del Girone D di Prima Categoria, è in programma un doppio derby della Bassa modenese: si affrontano, infatti, la Mirandolese, capolista a punteggio pieno insieme all'Atletico Spm, con tre vittorie conquistate in tre partite di campionato finora disputate, e il Cavezzo, che, invece, è reduce da un pareggio e due ko nelle prime tre gare e, nell'altro match del sabato, la Vis San Prospero, ancora ferma a quota 0 punti, e il Rivara, partito forte in campionato e attualmente quarto a quota 7 punti. Nelle gare della domenica, partite casalinghe per Junior Finale e Ravarino, che ospiteranno rispettivamente Pol. Nonantola e Spilamberto.
Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 4: Sabato 4 ottobre, ore 15: Mirandolese - Cavezzo, Vis San Prospero - Rivara. Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Valsa Savignano - Fiorano, Junior Finale - Pol. Nonantola, Lama 80 - Colombaro, Pgs Smile - Polinago, Ravarino - Spilamberto, Solignano - Atletico Spm.
Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm Calcio 9, Mirandolese 9, Fiorano 7, Rivara 7, Polinago 6, Lama 80 6, Valsa Savignano 6,Colombaro 4, Pol. Nonantola 3, Pgs Smile 3, Spilamberto 3, Ravarino 2, Cavezzo 1, Solignano 1, Junior Finale 1, Vis San Prospero 0.
