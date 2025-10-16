Cavezzo, biblioteca chiusa nella mattinata di venerdì 17 ottobre

CAVEZZO - La biblioteca comunale di Cavezzo resterà chiusa nella mattinata di domani, venerdì 17 ottobre, per consentire alcuni lavori interni finalizzati a migliorare la disposizione e la fruibilità degli spazi dedicati agli eventi e alle attività culturali. L’intervento - spiega il Comune tramite una nota stampa - si è reso necessario a seguito della crescente partecipazione del pubblico alle iniziative organizzate, che negli ultimi mesi hanno registrato un numero sempre maggiore di presenze.

«La biblioteca è diventata un punto di riferimento per la nostra comunità e per chi ama la cultura – sottolinea l’assessora alla cultura del Comune di Cavezzo, Eleonora Casari –. Lavoriamo costantemente per rendere gli spazi più accoglienti, funzionali e adatti a ospitare eventi di qualità, in linea con la crescita di interesse che stiamo registrando».

