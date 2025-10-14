Cavezzo, in tanti per l’edizione 2025 dell’Oktobeerfest

CAVEZZO - Un successo straordinario per l’edizione 2025 dell’Oktobeerfest a Cavezzo, che ha trasformato per tre serate piazza Matteotti nel cuore pulsante della comunità cavezzese. Migliaia di persone hanno partecipato a un evento che ha saputo unire tutte le generazioni, in un clima di allegria, musica e condivisione.

"L’Amministrazione comunale esprime profonda soddisfazione e riconoscenza per l’ottima riuscita della manifestazione e ringrazia tutti gli organizzatori, tra cui Bernardi Eventi, Reload e la Pro Loco di Cavezzo, per l’impegno e la professionalità dimostrati. Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine, ai volontari e agli uffici comunali, che con la loro collaborazione hanno garantito sicurezza, ordine e supporto organizzativo.

La scelta di riportare l’Oktobeerfest nel cuore del paese - si legge nel comunicato stampa del Comune - si è rivelata una decisione vincente. Piazza Matteotti si è confermata una cornice ideale, capace di accogliere famiglie, giovani e adulti in un contesto vivace e accogliente. Tutte le serate hanno registrato un’affluenza straordinaria, con particolare entusiasmo per la serata dedicata agli anni ’90, che ha richiamato un pubblico giovane e numeroso, contribuendo a far conoscere Cavezzo anche al di fuori del territorio grazie alla grande visibilità ottenuta sui social".