Cavezzo, ipotesi malore per Paolo Colucci, deceduto nello schianto mortale in piazza Don Zucchi

CAVEZZO - E' ancora in corso la ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, quando il 43enne Paolo Colucci ha perso la vita in seguito ad un tragico schianto in auto avvenuto in piazza Don Zucchi, a Cavezzo.

La vettura guidata dall'uomo si è schiantata a forte velocità contro un muro, in piazza: una dinamica molto particolare e inconsueta che fa pensare alle forze dell'ordine che l'incidente possa essere stato originato da un malore che abbia fatto sì che Paolo Colucci, involontariamente, premesse a fondo il pedale dell'acceleratore finendo per schiantarsi. L'uomo è morto sul colpo: nulla per lui è stato possibile fare, nonostante l'intervento sul posto dei soccorsi.

Saranno gli accertamenti autoptici a fare luce su quanto avvenuto, stabilendo se l'uomo, che lavorava per un'azienda biomedicale di Mirandola ed era residente a Cavezzo da circa 15 anni e originario di Sassuolo, sia stato effettivamente vittima di un malore.

Non si è trattato dell'unico sinistro mortale avvenuto ieri in Emilia-Romagna: sempre nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, infatti, è deceduto in un incidente stradale in moto a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, Evan Oscar Delogu, fratello 18enne della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea.

