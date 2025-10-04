Cavezzo, l’assessore Malavasi risponde alla minoranza: “Offensivo dire che tecnici e dipendenti si occupano solo di sfalci e manifestazioni”

CAEVEZZO - L’Amministrazione Comunale, tramite l’assessore Federico Malavasi, con delega ai lavori pubblici, vuole fare chiarezza a seguito delle dichiarazioni avvenute durante l’ultimo Consiglio Comunale da parte dei consiglieri di minoranza, Cavezzo è impegno Comune, in particolare il consigliere Facchini.

«Come assessore ai lavori pubblici non sono solito rispondere a polemiche né tantomeno a dichiarazioni che rischiano di scivolare nell’offensivo, ma quanto accaduto in consiglio comunale mi impone di fare alcune precisazioni, anche a tutela del lavoro dei dipendenti comunali».

La minoranza ha infatti rivolto dichiarazioni poco rispettose nei confronti dei tecnici, dell’amministrazione e dei dipendenti comunali, riducendo il lavoro svolto fino ad ora a semplici sfalci d’erba e organizzazioni di manifestazioni. «La realtà è ben diversa – sottolinea Malavasi – perché sono in corso progettazioni e studi che porteranno un nuovo volto alle strutture pubbliche del nostro territorio. Inoltre, come detto in Consiglio Comunale, è stato avviato un percorso di razionalizzazione anche sull’utilizzo degli edifici pubblici. Dove mancava una guida, il Comune sta faticosamente dando una direzione, pur con le poche risorse lasciate a disposizione».

L’assessore ritiene fuorviante parlare di un presunto tesoretto economico a fronte di anni di mancata manutenzione. «Le risorse non spese in passato oggi costano il triplo proprio a causa dell’incuria e della mancanza di programmazione. Anche per questo ci siamo trovati davanti presidi antincendio scaduti, muffa nelle palestre e negli asili, cimiteri in degrado, strade dissestate: situazioni che abbiamo dovuto affrontare subito e che non potevano più essere rimandate».

L’amministrazione ha riorganizzato l’ufficio inserendo nuove figure tecniche e rafforzando la squadra dei cantonieri, che oggi conta cinque unità stabili più personale avventizio. «Con questi rinforzi – precisa Malavasi – abbiamo potuto intervenire su emergenze diffuse in scuole, cimiteri, verde pubblico, strade e impianti sportivi. Non è una soluzione definitiva, perché c’è ancora molto lavoro da fare per recuperare anni di incuria, ma il percorso è stato avviato e i risultati cominciano a vedersi».

L’assessore respinge inoltre le critiche sul lavoro dei cantonieri. «I nostri cantonieri stanno svolgendo un grande lavoro, soprattutto nella gestione delle emergenze, dimostrando professionalità e una straordinaria capacità di adattarsi ad ogni esigenza. Si tratta di un ruolo prezioso per la comunità, che merita rispetto e riconoscimento, non certo di essere ridotto a caricature o banalizzazioni».

Infine, Malavasi ricorda che già in campagna elettorale l’attuale amministrazione aveva posto al centro il tema della pulizia e del decoro urbano. «Ci stiamo lavorando e i cittadini possono constatare i primi risultati. È sotto gli occhi di tutti che la nostra comunità sta vivendo una nuova direzione, apprezzata dai Cavezzesi stessi. Se l’opposizione ritiene di non condivide che un’amministrazione che investe nelle manutenzioni e nel decoro della propria città, non come unica ragione della legislatura ma come parte di un percorso più ampio, allora ciò dimostra ancora di più quanto poco sia stato fatto in passato, lasciando Cavezzo in un degrado che i cittadini non sopportavano più e che chiedevano a gran voce di superare. È pieno diritto dell’opposizione criticare gli indirizzi dell’Amministrazione; ciò che chiediamo, però, è che vengano sempre rispettati i dipendenti pubblici, che svolgono il loro lavoro con impegno e passione.