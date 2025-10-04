Nasce il forum giovani di Cavezzo: appuntamento l’8 ottobre in municipio

CAVEZZO - Cavezzo si prepara ad accogliere una nuova opportunità per i ragazzi e le ragazze del territorio: il Forum Giovani.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cavezzo in collaborazione con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il progetto Bassalab, sarà presentata mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso la sala del Municipio di Cavezzo.

Il Forum Giovani nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione e confronto dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni, che avranno la possibilità di portare le proprie idee e di esprimersi su temi centrali per la comunità, come scuola, lavoro, sport, ambiente, cultura e tempo libero.

«Crediamo che i giovani siano una risorsa fondamentale per la crescita e l’innovazione del nostro territorio – afferma il sindaco Stefano Venturini –. Con il Forum vogliamo dare loro la possibilità di essere protagonisti attivi e di contribuire in maniera concreta alla vita della comunità».

Sulla stessa linea anche l’assessora alle politiche giovanili, Eleonora Casari: «Il Forum Giovani è un’occasione preziosa per costruire insieme ai ragazzi e alle ragazze di Cavezzo nuove opportunità di dialogo e progettazione. Vogliamo che questo spazio diventi un punto di riferimento stabile, capace di raccogliere idee, valorizzare talenti e stimolare il senso di appartenenza alla comunità».

La serata dell’8 ottobre sarà un’occasione per conoscersi, condividere proposte e avviare un percorso di cittadinanza attiva. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i giovani che desiderano far sentire la propria voce e partecipare alla costruzione di progetti utili al futuro di Cavezzo.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cavezzo o consultare i canali ufficiali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.