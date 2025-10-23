Concordia, sabato 25 settembre inaugurazione delle microresidenze “La Libellula”
CONCORDIA - Sabato 25 ottobre, alle ore 10, in via della Croce Rossa Italiana a Concordia sulla Secchia, si terrà l’inaugurazione delle nuove microresidenze “La Libellula”, realizzate da ASP Area Nord in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Concordia. Alla cerimonia interverranno la sindaca Marika Menozzi, il presidente di ASP Area Nord Stefano Paltrinieri e l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti.
“La Libellula” rappresenta un nuovo passo nel progetto #CasaInsieme, che promuove forme innovative di cohousing sociale nei Comuni dell’Area Nord. La struttura, antisismica ed ecosostenibile, ospita quattro alloggi indipendenti collegati tra loro da spazi condivisi per attività e momenti di socialità, pensati per persone con disabilità con il supporto di educatori professionali.
Un’iniziativa che rafforza la rete di solidarietà, inclusione e comunità del territorio concordiese e dell’Area Nord.
Con l’apertura de “La Libellula”, Concordia e l’Area Nord si arricchiscono di un nuovo spazio pensato per la dignità e la qualità della vita delle persone più fragili, confermando la centralità dei valori di prossimità e inclusione che ispirano le politiche sociali del territorio.
