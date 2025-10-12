Da Mirandola Gianluca Dotti si fa scrittore e ci insegna come usare la fisica per migliorarci la vita. Il divulgatore scientifico ha dato alle stampa la sua opera intitolata "Il parabrezza di Einstein. Come usare la fisica per migliorarci la vita" per i tipi di Solferino. Il libro promette di essere "Divertente, informativo, alla portata di tutti", raccontando racconta i molti modi in cui ogni giorno – anche quando usiamo uno smartphone o apriamo una lattina – la fisica ci viene incontro e ci può servire. "E se qualcosa restasse poco chiaro, possiamo sempre chiedere al nostro gatto: perché anche gli animali, con le ingegnose caratteristiche di cui la natura li ha dotati per adattarsi alle sue leggi, sono talenti fisici di tutto rispetto".

Gianluca Dotti ha 37 anni, è di Mirandola e ha studiato Fisica della Materia all'Università di Modena, per poi specializzarsi in giornalismo scientifico tra Ferrara e Trieste. Per lavoro si occupa di raccontare cosa accade nel mondo della scienza e della tecnologia per testate come Mediaset, Il Sole 24 Ore e Wired.

"Il parabrezza di Einstein. Come usare la fisica per migliorarci la vita" è il suo primo libro, anche se in precedenza ha firmato contributi a opere collettive. E' in vendita nelle librerie e on line.

Si legge in quarta di copertina: