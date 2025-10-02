Da soli è meglio; in compagnia, perchè no? Letture condivise in biblioteca per la festa dei lettori condivisi
Leggere insieme rende ogni storia più viva e ogni pagina più sorprendente. Le biblioteche comunali di Modena lo sanno bene: da anni ospitano gruppi di lettrici e lettori che si ritrovano per discutere libri, scambiarsi emozioni e far circolare idee. Con l’avvio della stagione 2025-2026, l’esperienza diventa ancora più ricca: i gruppi diventano undici e l’apertura sarà celebrata con un pomeriggio speciale, sabato 4 ottobre, nel chiostro della biblioteca Delfini.
Una festa tra libri e performance
Dalle ore 16 l’attrice Chiara Trevisan, conosciuta come “La Lettrice Vis à Vis”, porterà in scena Bibliomantica: un gioco narrativo che intreccia domande del pubblico e magia delle parole.
Alle 17 spazio al Buffet di lettura, un banchetto letterario in cui i partecipanti ai gruppi delle biblioteche Delfini, Crocetta e Rotonda serviranno “piatti” di libri da assaggiare con gli occhi e con la mente. Dalle 17 alle 19 sarà possibile entrare anche nel Salottino Letterario della Lettrice Vis à Vis, micro-spettacolo intimo e interattivo che regala a ciascun ospite una pagina personalizzata.
Undici gruppi, mille percorsi
Dal 7 ottobre prenderà il via il calendario degli incontri: dai grandi classici alle scritture contemporanee, dai romanzi italiani a quelli stranieri, con focus su letteratura queer, America Latina, Europa e intrecci tra cinema e narrativa.
In programma testi come Elegia americana di J. D. Vance, L’isola di Arturo di Elsa Morante, Madame Bovary di Flaubert, ma anche autori come Foenkinos e Dürrenmatt. Novità assolute i gruppi dedicati a BookTok, alle voci decoloniali e agli incontri pensati per i più giovani.
Libero accesso e spirito comunitario
Non servono iscrizioni: chiunque può partecipare liberamente, scegliere un singolo incontro o passare da un gruppo all’altro. Un’occasione per esplorare nuovi libri, allenare il pensiero critico, conoscere autori e generi diversi e, soprattutto, coltivare relazioni attorno alla passione comune per la lettura.
Il programma completo è disponibile sul sito: biblioteche.comune.modena.it.
- Nuovo impianto 5G a San Felice, fino al 23 ottobre è possibile presentare opposizione
- La storia della Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
- Da soli è meglio; in compagnia, perchè no? Letture condivise in biblioteca per la festa dei lettori condivisi
- Riparte la stagione del Teatro di Bomporto, sette spettacoli in programma
- Donne invisibili tra guerra, Resistenza e ricostruzione, il calendario degli incontri a Mirandola
- "Torniamo a sperare la pace", grande partecipazione per la conferenza dell'arcivescovo Castellucci a Medolla
- Tra note e piume: sabato 11 ottobre a Finale Emilia la conferenza dell'ornitologo e divulgatore Rosario Balestrieri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord