Da soli è meglio; in compagnia, perchè no? Letture condivise in biblioteca per la festa dei lettori condivisi

Leggere insieme rende ogni storia più viva e ogni pagina più sorprendente. Le biblioteche comunali di Modena lo sanno bene: da anni ospitano gruppi di lettrici e lettori che si ritrovano per discutere libri, scambiarsi emozioni e far circolare idee. Con l’avvio della stagione 2025-2026, l’esperienza diventa ancora più ricca: i gruppi diventano undici e l’apertura sarà celebrata con un pomeriggio speciale, sabato 4 ottobre, nel chiostro della biblioteca Delfini.

Una festa tra libri e performance

Dalle ore 16 l’attrice Chiara Trevisan, conosciuta come “La Lettrice Vis à Vis”, porterà in scena Bibliomantica: un gioco narrativo che intreccia domande del pubblico e magia delle parole.

Alle 17 spazio al Buffet di lettura, un banchetto letterario in cui i partecipanti ai gruppi delle biblioteche Delfini, Crocetta e Rotonda serviranno “piatti” di libri da assaggiare con gli occhi e con la mente. Dalle 17 alle 19 sarà possibile entrare anche nel Salottino Letterario della Lettrice Vis à Vis, micro-spettacolo intimo e interattivo che regala a ciascun ospite una pagina personalizzata.

Undici gruppi, mille percorsi

Dal 7 ottobre prenderà il via il calendario degli incontri: dai grandi classici alle scritture contemporanee, dai romanzi italiani a quelli stranieri, con focus su letteratura queer, America Latina, Europa e intrecci tra cinema e narrativa.

In programma testi come Elegia americana di J. D. Vance, L’isola di Arturo di Elsa Morante, Madame Bovary di Flaubert, ma anche autori come Foenkinos e Dürrenmatt. Novità assolute i gruppi dedicati a BookTok, alle voci decoloniali e agli incontri pensati per i più giovani.

Libero accesso e spirito comunitario

Non servono iscrizioni: chiunque può partecipare liberamente, scegliere un singolo incontro o passare da un gruppo all’altro. Un’occasione per esplorare nuovi libri, allenare il pensiero critico, conoscere autori e generi diversi e, soprattutto, coltivare relazioni attorno alla passione comune per la lettura.

Il programma completo è disponibile sul sito: biblioteche.comune.modena.it.