Dietro front sulla differenziata: basta porta a porta, a Modena si torna ai cassonetti in strada
Da oggi tornano i cassonetti per carta e plastica nelle zone residenziali a più alta densità abitativa di Modena.
Si parte in zona viale Gramsci, dove verranno rimessi 50 cassonetti entro domani, mentre altrettanti saranno collocati in zona Musicisti nei prossimi giorni.
L’apertura dei cassonetti avviene con la solita carta smeraldo, mentre i conferimenti sono e rimarranno totalmente gratuiti. In questo modo i cittadini potranno tornare a buttare i propri rifiuti senza obblighi di orari e di giorni prestabiliti.
I cambiamenti investiranno tutta la città e continueranno via via fino alla prossima estate, con l’obiettivo di sostituire la raccolta per sacchi con la raccolta tramite cassonetti, carrellati o bidoncini.
