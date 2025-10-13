Dopo 13 anni dal sisma, al via la ricostruzione della Torre Civica di Novi

Dopo tredici anni di attesa, la Torre Civica tornerà finalmente a svettare nel cuore della città. I lavori per la sua ricostruzione e per il recupero dell’edificio che la ospita inizieranno ufficialmente oggi, lunedì 13 ottobre, segnando un momento storico per l’intera comunità.

La nuova torre non sarà una copia del passato, ma un edificio capace di unire memoria e innovazione, restituendo alla città un punto di riferimento identitario, accessibile e funzionale. L’investimento previsto per la parte pubblica ammonta a 360.728,60 euro.

Il progetto arriva al termine di un lungo percorso amministrativo e tecnico che ha visto collaborare Comune e I.T.I. Impresa Generale di Modena, attuale proprietaria dell’immobile sottostante. Una sinergia pubblico-privato che ha permesso di superare complesse questioni burocratiche e logistiche, trasformando un obiettivo atteso da anni in un intervento concreto e condiviso.

Una torre da vivere, non solo da ammirare

L’opera nasce all’interno del percorso partecipativo “Fatti il Centro Tuo!”, con l’intento di restituire alla cittadinanza un bene simbolico ma anche vissuto.

La grande novità sarà infatti la possibilità per tutti di salire fino in cima, visitando la cella campanaria e godendo di un punto panoramico unico sulla città.

Inoltre, la storica “casa del custode”, situata accanto alla torre, verrà trasformata in uno spazio per mostre e installazioni temporanee, arricchendo l’offerta culturale del centro storico.

Una ricostruzione fedele nello spirito, non nella forma

Il progetto segue le indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Modena, Reggio Emilia e Ferrara. L’approccio scelto non è quello del “com’era e dov’era”, ma una reinterpretazione contemporanea che rispetta le proporzioni e i colori originari, pur introducendo elementi moderni.

Tra questi, l’orologio su tutti i lati della torre, simbolo del tempo che scorre ma anche della continuità con la struttura crollata nel sisma del 2012.Non ci sarà più, invece, la merlatura (foto a destra).

Il ringraziamento dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale esprime gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo: dagli uffici tecnici ai progettisti, dalla ditta esecutrice ai cittadini che, con partecipazione e interesse, hanno accompagnato ogni fase del percorso.

Con la ricostruzione della Torre Civica, la città mira a ritrovare il suo cuore pulsante e visibile, un segno di rinascita e di memoria che guarda con fiducia al futuro. Anche se diverse opere pubbliche, come il teatro, restano da ricostruire.

LEGGI ANCHE

Novi di Modena, una petizione per riavere la Torre “merlata”, simbolo e identità del paese.